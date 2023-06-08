Минфин Казахстана заявил, что не запрещал банкам операции в рублях

Власти Казахстана не устанавливали для банков каких-либо ограничений по операциям в рублях, заявил министр финансов республики Ерулан Жамаубаев. Он указал, что кредитные организации самостоятельно оценивают санкционные риски и принимают соответствующие решения.

Как писало издание «Ведомости», Halyk Bank, Fortebank, RBK bank и Bereke bank возвращают платежи в российской валюте. Предприниматели столкнулись с проблемами в проведении операций. По словам основателя обменника криптовалют MoneyPort Александра Факторова, в Казахстане и Армении действует так называемый американский финансовый десант, который следит, чтобы рубли не конвертировались в доллары.

По словам министра финансов Казахстана, банки сами оценивают риски и принимают соответствующие решения. Указаний со стороны властей в этом отношении не поступало.

«В целом есть такое понятие, как KYC – знай своего клиента. Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами и другими рисками, это непосредственно работа самих банков. Со стороны правительства никаких установок не было», – сказал Жамаубаев, его слова приводит «Интерфакс».

В российском банке для предпринимателей «Точка» объем платежей в тенге в апреле вырос на 75% по сравнению с мартом, говорит лидер направления «ВЭД импорт» организации Анна Давыдова.

Как отмечает член генсовета «Деловой России» и компании «Первая группа» Алексей Порошин, некоторые организации не принимают даже тенге, если перевод приходит от российской организации.

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