Минфин Казахстана заявил, что не запрещал банкам операции в рублях

Власти Казахстана не устанавливали для банков каких-либо ограничений по операциям в рублях, заявил министр финансов республики Ерулан Жамаубаев. Он указал, что кредитные организации самостоятельно оценивают санкционные риски и принимают соответствующие решения.
Как писало издание «Ведомости», Halyk Bank, Fortebank, RBK bank и Bereke bank возвращают платежи в российской валюте. Предприниматели столкнулись с проблемами в проведении операций. По словам основателя обменника криптовалют MoneyPort Александра Факторова, в Казахстане и Армении действует так называемый американский финансовый десант, который следит, чтобы рубли не конвертировались в доллары.
По словам министра финансов Казахстана, банки сами оценивают риски и принимают соответствующие решения. Указаний со стороны властей в этом отношении не поступало.
«В целом есть такое понятие, как KYC – знай своего клиента. Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами и другими рисками, это непосредственно работа самих банков. Со стороны правительства никаких установок не было», – сказал Жамаубаев, его слова приводит «Интерфакс».
В российском банке для предпринимателей «Точка» объем платежей в тенге в апреле вырос на 75% по сравнению с мартом, говорит лидер направления «ВЭД импорт» организации Анна Давыдова.
Как отмечает член генсовета «Деловой России» и компании «Первая группа» Алексей Порошин, некоторые организации не принимают даже тенге, если перевод приходит от российской организации.
Фото на обложке: Ryvius /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Новая казахстанская биржа ITS отказалась от работы с российскими брокерами и бумагами
- 2 Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Казахстане
- 3 Как организовать прием платежей в Казахстане — личный опыт
- 4 Фитнес-клубы зарабатывают, когда вы не пользуетесь абонементом? Все наоборот
- 5 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
ВОЗМОЖНОСТИ
08 июня 2023
10 июня 2023
11 июня 2023