Россияне назвали Казань лучшим городом для гастрономического туризма. Второе и третье места в опросе заняли Астрахань и Сочи. Москва, где работают несколько «мишленовских» ресторанов, не попала даже в десятку.

Результатами опроса, в котором россияне назвали лучший город для гастрономического туризма, с РБК поделились в «Работе.ру» и «ЮKassa».

Первая пятерка выглядит так (с процентом из опрошенных):

Казань (47%); Астрахань (39%); Сочи (31%); Минеральные воды (26%); Владивосток (26%).

Петербург занял восьмое место с 23% голосов. Москва стала одиннадцатой в списке с 13% голосов. В Москве работают несколько ресторанов, получивших звезду Michelin – некоторые стали обладателями сразу двух звезд.

Главным критерием, на котором россияне сделали свой выбор в пользу того или иного города, стало наличие необычной национальной кухни. Более половины россиян отправляются в гастротуризм именно за этим. 39% опрошенных едут в другие города за свежей рыбой и морепродуктов местного улова.

Фото на обложке: Viacheslav Lopatin / Shutterstock