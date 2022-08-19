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Россияне назвали Казань лучшим городом для гастрономического туризма

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россияне назвали Казань лучшим городом для гастрономического туризма. Второе и третье места в опросе заняли Астрахань и Сочи. Москва, где работают несколько «мишленовских» ресторанов, не попала даже в десятку.

Россияне назвали Казань лучшим городом для гастрономического туризма

Результатами опроса, в котором россияне назвали лучший город для гастрономического туризма, с РБК поделились в «Работе.ру» и «ЮKassa».

Первая пятерка выглядит так (с процентом из опрошенных):

  1. Казань (47%);
  2. Астрахань (39%);
  3. Сочи (31%);
  4. Минеральные воды (26%);
  5. Владивосток (26%).

Петербург занял восьмое место с 23% голосов. Москва стала одиннадцатой в списке с 13% голосов. В Москве работают несколько ресторанов, получивших звезду Michelin – некоторые стали обладателями сразу двух звезд.

Главным критерием, на котором россияне сделали свой выбор в пользу того или иного города, стало наличие необычной национальной кухни. Более половины россиян отправляются в гастротуризм именно за этим. 39% опрошенных едут в другие города за свежей рыбой и морепродуктов местного улова.

Фото на обложке: Viacheslav Lopatin / Shutterstock

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