Россияне назвали Казань лучшим городом для гастрономического туризма. Второе и третье места в опросе заняли Астрахань и Сочи. Москва, где работают несколько «мишленовских» ресторанов, не попала даже в десятку.
Результатами опроса, в котором россияне назвали лучший город для гастрономического туризма, с РБК поделились в «Работе.ру» и «ЮKassa».
Первая пятерка выглядит так (с процентом из опрошенных):
- Казань (47%);
- Астрахань (39%);
- Сочи (31%);
- Минеральные воды (26%);
- Владивосток (26%).
Петербург занял восьмое место с 23% голосов. Москва стала одиннадцатой в списке с 13% голосов. В Москве работают несколько ресторанов, получивших звезду Michelin – некоторые стали обладателями сразу двух звезд.
Главным критерием, на котором россияне сделали свой выбор в пользу того или иного города, стало наличие необычной национальной кухни. Более половины россиян отправляются в гастротуризм именно за этим. 39% опрошенных едут в другие города за свежей рыбой и морепродуктов местного улова.
Фото на обложке: Viacheslav Lopatin /
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