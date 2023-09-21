В Казани протестируют технологию оплаты проезда по геолокации

В октябре в Казани введут оплату умную оплату проезда на пригородном железнодорожном транспорте. Билеты заменят цифровыми, а купить их можно через приложение по данным геолокации. Соответствующее соглашение о проекте подписано 20 сентября на полях международного форума Kаzan Digital Week.

Умная оплата будет проходить через мобильное приложение по данным геолокации пассажира. Валидаторы не потребуются, пишет РБК Татарстан.

Казань станет первым городом, где такой способ оплаты билетов внедрят на пригородном железнодорожном транспорте. Систему планируется распространить на городской общественный транспорт.

Технологию ранее протестировали в Ярославле, сейчас используют в Твери, ее также рекомендуется внедрить и в других регионах страны.

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