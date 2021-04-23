Каждому — по способностям: TalentTech представила собственную HCM-платформу

Компания TalentTech анонсировала запуск многофункциональной HCM-платформы на VII ежегодном HR-форуме 2021. Она поможет компаниям подбирать оптимальные задачи для своих сотрудников.

Human Capital Management System от TalentTech – это экосистема, которая помогает находить, оценивать и развивать таланты, управлять их вовлечённостью и производительностью для повышения эффективности и жизнестойкости бизнеса, сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией RB.RU.

Эксперты компании отмечают, что при внедрении единого решения организация из 60 тысяч человек может достичь экономии в 52 млн рублей в год.

HCM by TalentTech помогает вовремя отслеживать перфоманс каждого сотрудника, а система адаптивного обучения – сформировать уникальный персонализированный трек развития навыков. На платформе есть не только аналитические дашборды, но и система умных подсказок, которые помогут выявить интересные инсайты по процессу развития сотрудника, заявляют в TalentTech.

«Четвёртая промышленная революция, VUCA-мир, постоянные изменения требований к навыкам вдохновили нас создать HR-платформу новой реальности. С её помощью компании ускорят процессы, повысят точность решений, будут развивать, повышать эффективность и вовлеченность своих людей. Сотрудники в свою очередь будут выполнять интересные задачи, профессионально расти и останутся востребованными за счет постоянного развития навыков. Мы создаем самоуправляемый процесс непрерывного развития сотрудников для повышения эффективности каждого и даем инструменты управления каждому линейному руководителю», — рассказал Андрей Митюков, СЕО TalentTech.

В основу платформы, по словам Митюкова, заложен цифровой профиль сотрудника. Он отражает опыт сотрудника, его навыки, интересы, психологические особенности, профессиональные предпочтения, сильные стороны. Цель цифрового профиля — показать, каким образом человека можно правильно присоединить к экосистеме компании, отмечают в TalentTech.

Сейчас компания исследует подход, когда для наибольшей эффективности развития команды, платформа предлагает разделить всех сотрудников на группы по их продуктивности – это помогает каждому развиваться в нужном для компании направлении с учетом его индивидуальных особенностей.

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Фото: scanrail / Depositphotos.