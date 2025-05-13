Каждый четвертый россиянин ежедневно участвует более чем в 10 видеоконференциях

Каждый четвертый участник онлайн-звонков ежедневно участвует более чем в 10 онлайн-встречах, а 16% тратят на видеоконференции свыше 15 часов в неделю. Такие результаты показал опрос, проведенный командами платформ корпоративных коммуникаций DION (ИТ-холдинг Т1) и онлайн-рекрутинга hh.ru среди более 2 тыс. респондентов. Русбейс ознакомился с исследованием.

В то же время 37% работников практически не участвуют в онлайн-совещаниях. Среди зуммеров (18-24 года) доля неучаствующих достигает 58%. Сотрудники старше 45 лет более вовлечены в онлайн-встречи: 38% из них проводят более 10 звонков в день. Наибольшее количество видеоконференций проводят специалисты в сфере продаж: 72% рассказали об участии в более чем 15 онлайн-встречах в неделю.

Опрос показал, что наиболее востребованными функциями видеоконференций являются совместное редактирование документов в реальном времени (52%), запись и расшифровка звонков (36%) и автоматическое создание резюме встреч (34%).

Также многие участники отметили значимость технических новшеств: шумоподавление и улучшение звука признают важными 33% респондентов, автонастройку качества видео под скорость интернета — 29%, а функции демонстрации экрана с различными уровнями доступа — 30%. Спрос на организационные инструменты также высок: 22% респондентов рассматривают корпоративную адресную книгу, 20% — ИИ-помощника для планирования звонков, и 14% — ИИ-модератора на встречах.

Несмотря на высокий интерес к видеоконференциям, 51% респондентов сообщили о степени утомляемости от рабочих звонков на уровне 2-3 баллов из 5. Важно отметить, что мужчины менее подвержены утомлению, чем женщины, и сотрудники возрастной группы старше 55 лет гораздо реже испытывают усталость от онлайн-встреч.

Фото на обложке: insta_photos / Shutterstock / FOTODOM