Каждый десятый предприниматель в России работает нелегально – исследование

Согласно исследованию банка «Хайс», каждый десятый предприниматель в России ведёт бизнес незаконно. Причина – бюрократические сложности и непривлекательные условия банков. Больше всего «серых» предпринимателей на Дальнем Востоке, меньше – на Северном Кавказе.
25% опрошенных сказали, что им не подходят условия, предлагаемые банками. 32% просто не хотят платить налоги, 43% – что слишком сложно вести бизнес легально.
«Часть предпринимателей не хотят регистрировать ИП, потому что боятся трудностей. Это касается и работы с банками, и уплаты налогов со сдачей отчётности», – отметила директор по пользовательскому опыту банка «Хайс» Наталья Стурза.
В исследовании приняли участие 1200 владельцев бизнеса. Лидер антирейтинга – Дальний Восток, где бизнес не зарегистрирован у 20% опрошенных. В Сибири – у 15%, в Поволжье и на юге России – у 11,9%.
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