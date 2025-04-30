Более 80% российских менеджеров по продажам высоко оценивают свой вклад в успех бизнеса

В исследовании приняли участие 1100 менеджеров по продажам, работающих в компаниях из разных отраслей экономики.

Многие опрошенные считают свою профессию нужной на рынке труда: 40% видят много вакансий. Но столько же отмечают разницу по отраслям, а 12% говорят о росте спроса только в некоторых сферах. Многие заметили перемены в профессии: растут конкуренция за клиентов (28%) и требования к навыкам (20%). Почти 15% считают, что это ведет к росту профессионализма.

Больше половины менеджеров (52%) мотивирует возможность хорошо зарабатывать. При этом каждый пятый отметил особую систему оплаты: небольшой оклад и основной доход от процента с продаж. Также привлекает возможность общаться с разными людьми (48%), что требует знания основ психологии (34%). Для 46% это шанс для профессионального развития и роста, а почти для каждого третьего (28%) — возможность перехода из отрасли в отрасль и опыта в разных сферах. Каждому пятому нравится чувствовать себя нужным специалистом.

Больше трети (38%) менеджеров хотели бы работать в производственных компаниях. Каждый четвертый (24%) — в B2B, но конкретная отрасль для них не так важна. Продавать услуги в сфере рекламы, маркетинга и PR готовы 14% менеджеров, 12% интересует работа в банках или страховых компаниях. В сфере B2C хотят развиваться только 6% специалистов.

Более 80% респондентов высоко оценивают вклад отдела продаж в успех бизнеса (8–10 баллов по 10-балльной шкале). При этом 36% специалистов считают, что начальство недооценивает их усилия, и хотят признания своих успехов.

Большое значение для менеджеров имеет и возможность профессионального роста: 32% готовы учиться техникам продаж, навыкам общения, работе с цифровыми инструментами. Столько же мечтают больше делиться опытом с коллегами, участвовать в профильных встречах и конференциях. Еще один важный момент — вовлеченность сейлов в рабочие процессы компании. Почти каждому третьему (30%) не хватает понимания с другими отделами. Около 25% хотели бы больше знать о долгосрочных целях компании. Для 20% важно, чтобы руководство учитывало их мнение и опыт при планировании бизнеса.

Опрошенные менеджеры по-разному видят будущее профессии и свой путь в ней. Так, 26% планируют и дальше работать на текущем месте, а 28% не строят никаких прогнозов. Каждый десятый чувствует личностный рост благодаря профессии, почти столько же (8%) полагают, что продажи будут привлекать чутких и умных людей. О росте престижа думают 10%, о снижении — 8%. Только 6% хотят совсем сменить профессию, а 2% — попробовать себя в другой отрасли и продавать сложные продукты.

Почти половина (46%) респондентов отмечают хорошее отношение к профессии в обществе, считают ее нужной в разных компаниях. В глазах окружающих продажи — это сфера, в которую легко войти, для этого не нужны особые навыки. Но чтобы достичь в ней успеха, нужны общительность и «подвешенный» язык (18%), постоянное развитие и обучение (8%). Еще 12% отметили, что люди вокруг не понимают, чем на самом деле занимается менеджер по продажам.

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