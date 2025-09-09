Результаты собеседования получают 7 из 10 соискателей

Дождаться ответа после собеседования — задача, которая для многих кандидатов становится самым нервным этапом поиска работы. Исследование SuperJob показало: реже всего обратную связь получают соискатели в банках и транспортных компаниях. При этом работодатели оценивают ситуацию оптимистичнее: 7 из 10 рекрутеров заявляют, что всегда сообщают кандидату результат интервью.

Малый бизнес чаще держит слово

Самыми дисциплинированными оказались компании с численностью до 100 сотрудников: 74% из них всегда информируют соискателей о решении. В корпорациях с персоналом от 1000 человек этот показатель чуть ниже — 70%, а в средних компаниях (от 100 до 1000 человек) — всего 67%. Для малого бизнеса обратная связь — это способ удержать лояльность потенциальных сотрудников и поддерживать репутацию на рынке труда.

Услуги впереди, банки в отстающих

Отраслевой срез показал, что лидерами по рекрутинговому этикету стали компании сферы услуг: 83% их HR стабильно дают кандидату ответ. Строительные и промышленные предприятия тоже демонстрируют высокую культуру подбора (76% и 75% соответственно). В банках обратную связь предоставляют лишь 60% рекрутеров, а в логистике и транспорте — 57%. Это означает, что почти половина кандидатов в этих секторах так и не получают официального ответа.

Регионы против столиц

Исследование также зафиксировало географические различия. В регионах обратная связь от работодателей более распространена: 75% компаний регулярно информируют соискателей. В Москве этот показатель ниже — 71%, а в Санкт-Петербурге ещё ниже — 67%. Получается парадокс: чем крупнее рынок труда и выше конкуренция, тем чаще кандидаты остаются без ответа.

Рекрутинговый этикет

Всего 2% работодателей признались, что сознательно не уведомляют кандидатов, не прошедших отбор. В SuperJob поясняют: такие компании сразу предупреждают — если решение будет положительным, с человеком свяжутся, если отрицательным — ответа ждать не стоит. Ещё 28% работодателей ограничиваются редкой обратной связью либо отвечают только в случае прямого запроса от соискателя.

Контекст

Исследование SuperJob проводилось с 1 августа по 5 сентября 2025 года и охватило 1000 компаний в 205 городах страны. Респондентами стали менеджеры по персоналу и сотрудники HR-подразделений, которые непосредственно занимаются подбором сотрудников.