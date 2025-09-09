Каждый третий остаётся без ответа: в банках лишь 60% HR дают обратную связь после собеседований, в логистике — 57%
Результаты собеседования получают 7 из 10 соискателей
Дождаться ответа после собеседования — задача, которая для многих кандидатов становится самым нервным этапом поиска работы. Исследование SuperJob показало: реже всего обратную связь получают соискатели в банках и транспортных компаниях. При этом работодатели оценивают ситуацию оптимистичнее: 7 из 10 рекрутеров заявляют, что всегда сообщают кандидату результат интервью.
Малый бизнес чаще держит слово
Самыми дисциплинированными оказались компании с численностью до 100 сотрудников: 74% из них всегда информируют соискателей о решении. В корпорациях с персоналом от 1000 человек этот показатель чуть ниже — 70%, а в средних компаниях (от 100 до 1000 человек) — всего 67%. Для малого бизнеса обратная связь — это способ удержать лояльность потенциальных сотрудников и поддерживать репутацию на рынке труда.
Услуги впереди, банки в отстающих
Отраслевой срез показал, что лидерами по рекрутинговому этикету стали компании сферы услуг: 83% их HR стабильно дают кандидату ответ. Строительные и промышленные предприятия тоже демонстрируют высокую культуру подбора (76% и 75% соответственно). В банках обратную связь предоставляют лишь 60% рекрутеров, а в логистике и транспорте — 57%. Это означает, что почти половина кандидатов в этих секторах так и не получают официального ответа.
Регионы против столиц
Исследование также зафиксировало географические различия. В регионах обратная связь от работодателей более распространена: 75% компаний регулярно информируют соискателей. В Москве этот показатель ниже — 71%, а в Санкт-Петербурге ещё ниже — 67%. Получается парадокс: чем крупнее рынок труда и выше конкуренция, тем чаще кандидаты остаются без ответа.
Рекрутинговый этикет
Всего 2% работодателей признались, что сознательно не уведомляют кандидатов, не прошедших отбор. В SuperJob поясняют: такие компании сразу предупреждают — если решение будет положительным, с человеком свяжутся, если отрицательным — ответа ждать не стоит. Ещё 28% работодателей ограничиваются редкой обратной связью либо отвечают только в случае прямого запроса от соискателя.
Контекст
Исследование SuperJob проводилось с 1 августа по 5 сентября 2025 года и охватило 1000 компаний в 205 городах страны. Респондентами стали менеджеры по персоналу и сотрудники HR-подразделений, которые непосредственно занимаются подбором сотрудников.
Фото на обложке: Renato Leal / Unsplash
- 1 Чек-лист: Артем Гамбицкий, Flowwow Cооснователь Flowwow ответил на 39 блиц-вопросов Russian Business 04 сентября 2025, 18:15
- 2 Из e-com — в недвижимость: экс-CEO «СберМаркета» Артур Саркисов возглавил «вторичку» в Циане Экс-топ «СберМаркета» Артур Саркисов перешёл в Циан 02 сентября 2025, 13:36
- 3 Счастье прописалось на юге: жители Самары и Краснодара довольны жизнью больше, чем москвичи Удовлетворенность жизнью в России выше всего на Юге 01 сентября 2025, 18:29
- 4 Код вместо букваря: каждый 4-й младшеклассник пробовал нейросети, а каждый 3-й школьник мечтает о карьере в ИТ Куда хотят пойти учиться школьники в 2025-м — исследование 29 августа 2025, 13:01