Каждый третий руководитель завидует отдыху подчинённых: 29% управленцев думали о понижении для полноценного отпуска
29% руководителей готовы отказаться от должности ради отдыха
Каждый четвёртый руководитель приступил к работе с 3 января
По данным исследования SOK, отвлечься от мыслей о работе во время новогодних праздников удалось лишь 19% офисных работников-руководителей. Каждый четвёртый приступил к делам уже с 3 января, а 27% не останавливали рабочие процессы с конца 2025-го года.
На этом фоне почти треть респондентов признались, что рассматривали возможность смены роли на менее управленческую. По их словам, это позволило бы получить больше времени для отдыха и восстановления.
16% руководителей не обращают внимание на настроение сотрудников
Только 25% управленцев отметили, что сотрудники быстро включились в работу после каникул. При этом 24% слышали от подчинённых заявления о том, что отдыха всё ещё недостаточно.
Ещё 16% респондентов сообщили, что не обращали внимания на настроение команды. Они считают, что выполнение рабочих задач — это часть профессиональной ответственности сотрудников, независимо от их эмоционального состояния.
22% руководителей отметили рассеянность сотрудников в первую рабочую неделю
26% руководителей указали, что в первую рабочую неделю темп работы в командах был ниже стандартного. Также 22% опрошенных отметили, что сотрудники чаще отвлекались и были рассеянными.
Кроме того, 21% заметили пониженную инициативность, а 20% — общую усталость команд. Положительные изменения — рост вовлечённости и предприимчивости — зафиксировали лишь около 10% руководителей.
Каждый пятый руководитель боится, что задачи на январь не будут выполнены
Почти треть руководителей (32%) спокойно относятся к тому, что работники временно становятся менее дисциплинированными после новогодних праздников. Ещё 22% не испытывают беспокойства, так как определённое количество задач было выполнено заранее, в декабре.
При этом 26% респондентов переживают, но стараются проконтролировать этот момент. Каждый пятый опасается того, что запланированные на январь рабочие планы могут быть не реализованы полностью.
Бонусы — самый популярный способ мотивации
34% руководителей стимулировали сотрудников с помощью финансов, чтобы быстрее вернуть сотрудников в рабочий ритм. Чаще всего управленцы выбирали мотивации в виде премий за выполнение ключевых показателей в январе (38%), а также персональных бонусов для особо вовлечённых сотрудников (36%).Также 26% выбирают коллективные бонусы.
Самый распространённый размер поощрения от руководителей — 5–10 тыс. рублей на человека, такой вариант назвали 36% опрошенных. При этом 34% боссов могут выделить на стимулирование сотрудников 10–15 тыс., 11% — 15–20 тыс. рублей, а 17% — до 5 тыс.
Стратегия и планы на 2026-й важнее адаптации сотрудников после Нового года
Среди мер для возвращения команды в рабочий ритм руководители чаще всего называли составление чёткого плана с целями и дедлайнами (29%) и увеличение контроля с помощью трекинга задач и отчётов (26%). Каждый четвёртый респондент (25%) также считает полезным вернуть сотрудников в офисный формат работы.
При этом только каждый восьмой назвал адаптацию команды после праздников ключевой задачей. В большинстве случаев управленцы сконцентрированы на стратегических вопросах — пересмотре кадрового состава (23%) и формировании основных ориентиров и приоритетов на 2026 год (21%).
