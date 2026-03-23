Apple ищет преемника Тима Кука на фоне кадровых перестановок: претендентов стало уже двое — Джон Тёрнус и Сабих Хан

В год своего 50-летия Apple столкнулась с «турбулентностью» в вопросах будущего компании, пишет журналист Bloomberg Марк Гурман. Apple фактически начала подготовку к смене генерального директора: уже выделились два кандидата — Джон Тёрнус и Сабих Хан. Тим Кук в свою очередь заявил, что «одержим» вопросом будущего состава команды и тем, кто будет управлять компанией в ближайшие 5–15 лет.

Apple переживает массовые перестановки в руководстве

С начала 2026 года компания переживает заметное обновление управленческой команды, обращает внимание Марк Гурман. Помимо ухода операционного директора, несколько ключевых топ-менеджеров начали подготовку к завершению карьеры.

Одновременно за короткий период Apple покинули руководители сразу трёх направлений — искусственного интеллекта, интерфейсов и экологических инициатив. Частично это связывают с трудностями компании в развитии ИИ-направления.

Тим Кук открыто говорит о преемнике

Тим Кук фактически подтвердил, что компания готовится к смене руководства и формирует будущую управленческую команду.

«Когда люди достигают определённого возраста, некоторые [из них] уходят на пенсию», — заявил Тим Кук на общем собрании сотрудников Apple.

Источники Марка Гурмана, присутствовавшие при этом выступлении, отметили, что нынешний СЕО Apple особенно подчеркнул слово «некоторые». Тим Кук также заявил, что проводит «много времени», размышляя о будущем составе руководства.

В то же время Тим Кук всё ещё не говорит о скорой отставке, но даёт понять, что хочет лично участвовать в передаче управления и выступать наставником следующего CEO.

Главный кандидат на пост СЕО буквально вырос внутри компании

По данным Bloomberg, главным кандидатом на пост главы Apple считается старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тёрнус. Он отвечает за разработку устройств, которые формируют около 80% выручки компании.

Джону Тёрнусу около 50 лет, он работает в Apple более двух десятилетий и прошёл путь от инженера до руководителя ключевого направления. Под его контролем находятся разработка Mac, iPad и других устройств, а также интеграция аппаратных и программных решений.

Джон Тёрнус начал представлять ключевые продукты Apple на публике

В 2026 году Джон Тёрнус начал чаще представлять продукты компании на публике. Именно он презентовал MacBook Neo стоимостью $599 — а это задача, которую традиционно выполнял Тим Кук.

Кроме того, его зона ответственности расширилась: он получил контроль над секретным подразделением по разработке роботов, участвует в маркетинге продуктов и курирует экологические инициативы.

Джон Тёрнус также стал связующим звеном между командами дизайна и высшим руководством, контролируя как аппаратные, так и программные направления.

Альтернативный кандидат — новый операционный директор Сабих Хан

Однако Джон Тёрнус — не единственный кандидат, которого рассматривают в компании. Среди других претендентов на позицию СЕО — Сабих Хан, недавно занявший должность главного операционного директора.

Таким образом, к началу 2026 года в Apple сформировались как минимум два потенциальных кандидата на пост главы компании, что подтверждает подготовку к долгосрочной смене руководства.

Преемнику придётся справляться с непростой ситуацией

Как отмечает Марк Гурман, будущий глава Apple столкнётся с рядом вызовов. Компания продолжает отставать в развитии ИИ-сервисов: ключевые решения создаются сторонними разработчиками, включая OpenAI, Anthropic и Google.

Запуск обновлённой версии Siri откладывался несколько раз, а представленные функции Apple Intelligence не оправдали ожиданий рынка.

Сейчас компания пытается выйти на рынок с новыми продуктами — от складного iPad до устройств с поддержкой ИИ и компьютерного зрения, включая носимые гаджеты и девайсы для «умного дома».