Глава ИИ-отдела Apple Джон Джаннандреа покидает компанию

Как сообщили в Apple, глава направления машинного обучения и ИИ-стратегии Джон Джаннандреа покидает компанию уже этой весной. Его уход завершает непростую для бренда эпоху, печально известную постоянными переносами релизов и поздним выходом на рынок генеративного ИИ. Пока на место Джаннандреа не планируют искать нового руководителя.

Уход топ-менеджера — на фоне неудач в развитии ИИ

Apple сообщила, что Джон Джаннандреа, старший вице-президент по машинному обучению и стратегии искусственного интеллекта, покинет пост и полностью уйдёт из компании весной 2026 года. До этого момента он останется в команде в качестве советника. В Apple Джаннандреа проработал семь лет.

Именно в период руководства Джона Джаннандреа Apple стала отставать в развитии генеративного ИИ. Компания вышла на рынок значительно позже конкурентов. Она представила платформу Apple Intelligence, которую отраслевые наблюдатели сочли слабой на фоне решений других разработчиков. Кроме того, Apple была вынуждена отложить крупное обновление Siri до весны 2026 года.

Вместо нового управленца — реорганизация внутри Apple

В Apple подтвердили переход на должность вице-президента по искусственному интеллекту исследователя Амара Субраманьи. Он возглавит направления фундаментальных моделей, ML-исследований, а также безопасности и оценки ИИ. Однако эта должность — не прямая замена тому, чем занимался Джаннандреа.

На этот раз в компании решили не назначать главу ИИ-подразделения. Управление командой будет разделено между топ-менеджерами: руководителем ПО Крейгом Федериги, операционным директором Сабихом Ханом и главой сервисов Эдди Кью. Ранее Джаннандреа напрямую подчинялся гендиректору Apple Тиму Куку.

Другие кадровые изменения в ИИ-команде Apple

За последние месяцы команда Apple, занимающаяся ИИ-моделями и фундаментальными технологиями Apple Intelligence, столкнулась с масштабным оттоком сотрудников. Из подразделения ушли около десяти специалистов, включая его основателя Руоминга Пана: он перешёл в Meta* для работы над суперинтеллектом.

Увольнения продолжились и в смежных проектах. Так, подразделение Foundation Models лишилось Джона Пиблса, Наня Ду и Чжао Мэна — они перешли в OpenAI и Anthropic. В тот же период из Apple ушёл исследователь робототехники Цзянь Чжан, присоединившийся к Meta*, а также несколько специалистов, работавших над крупными ИИ-системами для Siri.

Ещё одна потеря Apple — Ке Ян, руководивший разработкой функций для следующего поколения голосового ассистента. На фоне слухов о возможной интеграции сторонних моделей и критики Apple Intelligence кадровый отток продолжается, а часть сотрудников ищет позиции у конкурентов.

Контекст

По данным Bloomberg, одной из причин внутренних сложностей стала возможная интеграция сторонних ИИ-технологий в продукты Apple, в частности решений Google. Это вызвало обсуждения внутри компании относительно долгосрочной стратегии и степени зависимости от внешних разработчиков.

Apple продолжает готовить обновления Siri и развивает Apple Intelligence, одновременно пытаясь сократить технологический разрыв с конкурентами в области генеративного искусственного интеллекта.

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ





Фото: Steve Jennings / Stringer / Getty Images