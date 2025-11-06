Apple интегрирует Google Gemini в Siri — за $1 млрд в год

Apple и Google готовят масштабное партнёрство в области искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, компании наконец договорились об интеграции Gemini от Google в экосистему Apple — всего за $1 млрд в год. Новый ИИ от Google поможет полностью перестроить Siri: из не очень умного голосового ассистента она должна превратиться в интеллектуальную систему, понимающую контекст и выполняющую сложные задачи.

Крупнейшая сделка между конкурентами

Apple собирается использовать мощнейшую модель Gemini с 1,2 трлн параметров: ИИ от Google должен ускорить обновление Siri и вывести ассистента на новый уровень. В Apple уверены, что сотрудничество позволит «переписать» основу Siri и превратить её в помощника, способного резюмировать тексты, анализировать данные и всячески помогать пользователям. Новая версия голосового ассистента должна дебютировать весной 2026 года.

Согласно источникам Bloomberg, Apple рассматривает партнёрство как временную меру. Компания продолжает разрабатывать собственную облачную ИИ-модель с 1 трлн параметров, которая со временем должна заменить технологию Google.

Siri научится понимать контекст и планировать

Google Gemini будет отвечать за две ключевые функции обновлённого голосового помощника — summarizer и planner. Первая позволит Siri кратко излагать информацию из сообщений, новостей и писем, а вторая — выполнять многошаговые действия вроде составления маршрута, планирования встреч или организации задач. При этом часть функций, связанных с безопасностью и обработкой персональных данных, останется на внутренних моделях Apple.

Чтобы сохранить контроль над пользовательской информацией, модель Gemini будет работать на Private Cloud Compute — выделенных серверах Apple, физически отделённых от инфраструктуры Google. Это позволит компании позиционировать новую Siri как «умную, но приватную» систему, которая всё ещё соответствует корпоративной философии Apple.

Реакция рынка — положительная

Новость уже повлияла на котировки технологических гигантов: акции Alphabet выросли на 3,2%, а Apple прибавили почти 1%. Аналитики называют сделку символом перемен в стратегии Apple, которая впервые за долгое время признаёт технологическое отставание и готова полагаться на внешнего партнёра, чтобы ускорить развитие в области ИИ.

Для Google же это не только источник стабильного дохода, но и подтверждение лидерства Gemini: версия Gemini 2.5 Pro сейчас возглавляет большинство рейтингов языковых моделей по качеству генерации и контекстного понимания.

Apple идёт на уступки — в том числе в регионах

Несмотря на масштабное сотрудничество, Apple продолжит развивать локальные версии Siri, адаптированные для разных регионов. В Китае, где сервисы Google заблокированы, новая Siri будет работать на внутренних моделях Apple с фильтрационным слоем от Alibaba Group. По данным Bloomberg, компания также рассматривает возможность сотрудничества с Baidu для локализации Apple Intelligence.

Китай остаётся стратегически важным рынком для Apple, и от того, насколько успешно компания адаптирует Siri к требованиям страны, будет зависеть успех всей новой экосистемы Apple Intelligence.

Контекст

Обновлённая Siri станет частью более широкой стратегии Apple Intelligence, нацеленной на интеграцию ИИ во все продукты компании — от iPhone и iPad до Mac и Vision Pro. По итогам последнего квартала направление ИИ стало самым быстрорастущим у Apple, увеличив выручку до $8,73 млрд.

Тем не менее Apple не собирается оставлять инициативу Google в долгосрочной перспективе. Руководство компании считает, что собственные разработки смогут достичь уровня Gemini в течение ближайших лет.

«Партнёрство с Google — это мост, а не конечная цель», — отмечают источники Bloomberg.





Фото: NurPhoto / Getty Images