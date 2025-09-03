Meta*, OpenAI и Anthropic увели ключевых людей из Apple

Из компании Apple ушёл ведущий исследователь по робототехнике Цзянь Чжан — теперь он работает в Meta*. Ещё трое специалистов перебрались в OpenAI и Anthropic. Bloomberg пишет, что моральный климат внутри Apple ухудшается, а корпорация обсуждает замену собственных моделей сторонними решениями.

Кадровый минус: кто и куда ушёл

На прошлой неделе Apple потеряла нескольких специалистов — Джона Пиблса, Наня Ду и Чжао Мэна. Все они работали в подразделении Foundation Models, разработавшей платформу Apple Intelligence в 2024 году, которая является первой попыткой компании встроить ИИ в свои устройства.

Джон Пиблс и Нань Ду теперь трудятся в OpenAI, Чжао Мэн ушёл в Anthropic. Цзянь Чжан перешёл в Meta*, где занял позицию в Robotics Studio. Для команды Foundation Models, которая когда-то запускала Apple Intelligence, это уже десятая потеря за последние несколько недель.

Ранее Foundation Models лишилось своего лидера Руомина Панга, согласившегося на предложение Meta* — контракт на $200 млн. В Apple признают: десяток уходов подряд — это не случайность, а системный кризис. По данным Bloomberg, часть сотрудников уходит из-за деморализации, а часть — из-за того, что конкуренты обещают выше зарплаты и реальные проекты.

Роботы Apple против человекоподобных машин Meta*

В Apple Цзянь Чжан отвечал за проекты, связанные с автоматизацией и применением искусственного интеллекта в робототехнике. Под его руководством группа исследователей работала над прототипами — настольным компьютером с экраном, способным менять положение, и роботизированной рукой, которую планировали применять в торговле и на производстве. Однако дальше прототипов эти разработки не продвинулись.

В Meta* Цзянь Чжан займётся продуктами Robotics Studio — там делают не только софт, но и железо для будущих человекоподобных роботов.

Новые потери для Apple неизбежны

Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что уход специалистов по ИИ из Apple не остановится. На фоне критики Apple Intelligence и слухов о переходе компании на сторонние модели часть сотрудников уже ищет новые места. Meta* продолжает агрессивно хантить специалистов, а OpenAI и Anthropic активно забирают экспертизу в области LLM.

Контекст

Платформа Apple Intelligence была представлена в 2024 году как попытка компании сократить отставание в гонке искусственного интеллекта. Но именно этот продукт вызвал много критики: он не смог предложить того, что уже давали ChatGPT и Gemini. На фоне этого Apple рискует потерять целое поколение исследователей, а значит — и контроль над будущими рынками.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

Фото на обложке: Sean Gallup / Staff / Getty Images