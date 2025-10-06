Умная колонка по-новому: OpenAI выпустит ИИ-друга в 2026-м

CEO OpenAI Сэм Альтман и бывший дизайнер Apple Джони Айв уже давно работают над карманным «ИИ-помощником». Команда уже создала прототип устройства, но проект тормозится из-за технических трудностей: проблем много — от нехватки вычислительных мощностей до неопределённости с характером «личности» ассистента. По данным Financial Times, ранее релиз продукта был запланирован на 2026 год — но теперь это под вопросом.

Что уже известно о проекте

OpenAI, самая дорогая частная компания мира ($500 млрд), и легендарный экс-дизайнер Apple Джони Айв работают над новым носимым устройством с искусственным интеллектом. Оно должно стать переосмыслением «умной колонки» — компактный гаджет, который способен воспринимать голоса и окружающую среду через встроенные микрофоны и камеры.

Источник FT описывает устройство как «гаджет размером со смартфон», без экрана, но с набором сенсоров и возможностью работать «в фоновом режиме» — устройство не нужно активировать ключевыми словами, как мы делаем с Siri или «Алисой» от Яндекса.

Проблема — отсутствие мощностей и непонятный характер

Устройство уже существует в виде прототипов, разработанных командой Джони Айва (включая более 20 экс-сотрудников Apple), но у проекта остаётся ряд критических моментов. В первую очередь — нехватка вычислительных мощностей.

«У Amazon есть мощности для Alexa, у Google — для Assistant. У OpenAI — пока нет даже стабильного ресурса для ChatGPT, не говоря уже о дополнительном устройстве», — заявляет один из источников FT.

Вторая проблема — поведение ИИ в реальном времени. Команда всё ещё не определилась с «личностью» ассистента: каким должен быть его голос, насколько разговорчивым должен быть помощник и как сделать так, чтобы бот не болтал без перерыва.

«Идея в том, чтобы у тебя был друг, а не какая-то странная ИИ-девушка. Что-то вроде Siri от Apple — но лучше», — приводит FT слова источника.

С техническими деталями всё сложно

Ожидается, что гаджет будет оснащён камерами (возможно, несколькими), микрофонами и динамиком, но без дисплея. Он будет собирать данные о пользователе и пространстве — от голоса до движений — и строить на их основе «память».

Система будет работать на ИИ-моделях OpenAI, но для этого требуется оптимизация, которую команда пока не завершила. Производство планируется в партнёрстве с Luxshare и другими контрактными сборщиками, возможно, вне Китая.

Контекст

OpenAI и Джони Айв не первые, кто пробует переизобрести «умного помощника». Humane AI Pin — другой стартап, в который инвестировал Сэм Альтман, — уже провалился. Другой проект — Friend AI, подвеска-помощник, — получил волну критики за «жуткий» и «снобский» характер ИИ.

Команда OpenAI хочет избежать этих ошибок, но, как утверждают источники, найти баланс между дружелюбным и не назойливым поведением крайне сложно. Пока у компании есть только прототип, который — как и сам ChatGPT — только учится разговаривать с людьми по-человечески.





Фото: Chip Somodevilla / Staff / Getty Images