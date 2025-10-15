Apple готовится выпустить на рынок «умные» устройства для дома в 2026 году — хаб и робота на моторизованной руке
Apple будет производить «умный хаб» и роботов во Вьетнаме
Apple готовится расширить производство во Вьетнаме в рамках выхода на рынок устройств для «умного дома», сообщает Bloomberg. Компания инвестирует в выпуск внутренней камеры безопасности, домашнего хаба с дисплеем и настольного робота. Это крупнейший сдвиг в производственной стратегии Apple за последние годы, направленный на снижение зависимости от Китая.
Apple снижает зависимость производства от Китая
Apple разрабатывает несколько новых продуктов, которые появятся на рынке в 2026–2027 годах.
В следующем году компания выпустит внутреннюю камеру безопасности и домашний хаб — дисплей для управления бытовыми приборами и цифровыми сервисами (устройство, которое объединяет все умные устройства в доме и позволяет управлять ими через приложение или голосовые команды. — Прим. ред.)
Более продвинутый настольный робот, оснащённый моторами и сенсорами, запланирован к запуску в 2027 году.
По данным источников Bloomberg, все три устройства будут производиться во Вьетнаме. Это станет значительным изменением в политике Apple: ранее компания запускала новые категории продуктов исключительно через сборку в Китае.
Китайская компания BYD становится партнером Apple
Для производства домашнего хаба и робота Apple сотрудничает с китайской компанией BYD, известной производством электромобилей и всё активнее вовлечённой в цепочку поставок Apple. BYD займётся финальной сборкой, тестированием и упаковкой устройств — заключительным этапом перед отправкой потребителям и в розничные магазины.
Компания также планирует расширить производство iPad с участием BYD во Вьетнаме. На сегодняшний день во Вьетнаме уже собираются некоторые модели iPad, AirPods, Apple Watch, Mac и HomePod.
Apple распределяет производство продуктов по странам
Расширение производственных мощностей подчёркивает растущее значение Вьетнама как ключевого центра в глобальной цепочке поставок Apple.
Компания последовательно снижает зависимость от Китая, где ранее запускались все новые продуктовые категории. Параллельно Индия превращается в базу для производства iPhone, предназначенных для рынка США, а Малайзия и Таиланд используются для сборки отдельных моделей Mac.
Таким образом, Apple выстраивает многоуровневую производственную архитектуру, в которой разные регионы отвечают за отдельные продуктовые линии.
«Умный дом» по версии Apple
Разработка домашнего хаба Apple велась почти год. Устройство получит дисплей диагональю около 7 дюймов (17,7 см), квадратную форму и встроенную камеру для FaceTime. Первоначально релиз планировался на март 2025 года, но был перенесён на весну 2026 года из-за задержек в разработке программного обеспечения для ИИ.
Apple готовит две версии устройства:
- J490 — настольная модель с дисплеем и встроенным динамиком;
- J491 — версия для настенного монтажа.
Цена нового устройства составит около $350 (примерно 27 тыс. рублей), что выше стоимости HomePod (умная колонка от Apple), но дешевле аналогов Amazon и Google. Компания изучает возможности снижения производственных затрат для будущих поколений.
Настольный робот на моторизованной руке от Apple
Apple также работает над настольным роботом, который внешне напоминает домашний хаб, но установлен на моторизованной руке. Эта конструкция позволит перемещать экран по рабочему пространству или кухне. Устройство будет оснащено дисплеем диагональю около 9 дюймов (22,8 см).
Инженеры сталкиваются с вызовами в области моторики и интеграции ИИ, из-за чего проект отложен примерно на два года. Цена устройства составит несколько сотен долларов, что отражает высокую стоимость роботизированных компонентов и программных разработок.
Apple готова создавать новых роботов
По данным Bloomberg, компания также работает над роботизированной рукой для производственных процессов и изучает возможности создания мобильных домашних роботов, подобных Amazon Astro, стоимость которых начинается от $999 (79 тыс. рублей). Оба будущих устройства Apple будут использовать жидкокристаллические дисплеи компании Tianma Microelectronics Co. вместо фирменных технологий Apple.
Фото: Smith Collection/Gado / Contributor / Getty Images
- 1 Microsoft прекратила поддержку Windows 10 — пользователи смогут работать в системе, но рискуя безопасностью данных Microsoft прекращает поддержку Windows 10 14 октября 2025, 16:00
- 2 Apple готовит новые релизы: iPad Pro M5, Vision Pro и MacBook Pro могут выйти уже в октябре 2025-го Появилась предполагаемая дата выхода iPad Pro и MacBook Pro 13 октября 2025, 16:33
- 3 Акции Xiaomi упали почти на 9% после ДТП с электромобилем SU7: во время пожара двери машины были заблокированы Акции Xiaomi упали на 9% после ДТП с их электромобилем SU7 13 октября 2025, 14:20
- 4 Финополис-2025: налоговый бот от Сбера, бизнес-ассистент «Катюша» от ПСБ и акселератор для НКО от Т-Банка Финополис-2025: ИИ Сбера, бизнес-чат ПСБ, Т-Банк с НКО 10 октября 2025, 21:00