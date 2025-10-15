Apple будет производить «умный хаб» и роботов во Вьетнаме

Apple готовится расширить производство во Вьетнаме в рамках выхода на рынок устройств для «умного дома», сообщает Bloomberg. Компания инвестирует в выпуск внутренней камеры безопасности, домашнего хаба с дисплеем и настольного робота. Это крупнейший сдвиг в производственной стратегии Apple за последние годы, направленный на снижение зависимости от Китая.

Apple снижает зависимость производства от Китая

Apple разрабатывает несколько новых продуктов, которые появятся на рынке в 2026–2027 годах.

В следующем году компания выпустит внутреннюю камеру безопасности и домашний хаб — дисплей для управления бытовыми приборами и цифровыми сервисами (устройство, которое объединяет все умные устройства в доме и позволяет управлять ими через приложение или голосовые команды. — Прим. ред.)

Более продвинутый настольный робот, оснащённый моторами и сенсорами, запланирован к запуску в 2027 году.

По данным источников Bloomberg, все три устройства будут производиться во Вьетнаме. Это станет значительным изменением в политике Apple: ранее компания запускала новые категории продуктов исключительно через сборку в Китае.

Китайская компания BYD становится партнером Apple

Для производства домашнего хаба и робота Apple сотрудничает с китайской компанией BYD, известной производством электромобилей и всё активнее вовлечённой в цепочку поставок Apple. BYD займётся финальной сборкой, тестированием и упаковкой устройств — заключительным этапом перед отправкой потребителям и в розничные магазины.

Компания также планирует расширить производство iPad с участием BYD во Вьетнаме. На сегодняшний день во Вьетнаме уже собираются некоторые модели iPad, AirPods, Apple Watch, Mac и HomePod.

Apple распределяет производство продуктов по странам

Расширение производственных мощностей подчёркивает растущее значение Вьетнама как ключевого центра в глобальной цепочке поставок Apple.

Компания последовательно снижает зависимость от Китая, где ранее запускались все новые продуктовые категории. Параллельно Индия превращается в базу для производства iPhone, предназначенных для рынка США, а Малайзия и Таиланд используются для сборки отдельных моделей Mac.

Таким образом, Apple выстраивает многоуровневую производственную архитектуру, в которой разные регионы отвечают за отдельные продуктовые линии.

«Умный дом» по версии Apple

Разработка домашнего хаба Apple велась почти год. Устройство получит дисплей диагональю около 7 дюймов (17,7 см), квадратную форму и встроенную камеру для FaceTime. Первоначально релиз планировался на март 2025 года, но был перенесён на весну 2026 года из-за задержек в разработке программного обеспечения для ИИ.

Apple готовит две версии устройства:

J490 — настольная модель с дисплеем и встроенным динамиком;

J491 — версия для настенного монтажа.

Цена нового устройства составит около $350 (примерно 27 тыс. рублей), что выше стоимости HomePod (умная колонка от Apple), но дешевле аналогов Amazon и Google. Компания изучает возможности снижения производственных затрат для будущих поколений.

Настольный робот на моторизованной руке от Apple

Apple также работает над настольным роботом, который внешне напоминает домашний хаб, но установлен на моторизованной руке. Эта конструкция позволит перемещать экран по рабочему пространству или кухне. Устройство будет оснащено дисплеем диагональю около 9 дюймов (22,8 см).

Инженеры сталкиваются с вызовами в области моторики и интеграции ИИ, из-за чего проект отложен примерно на два года. Цена устройства составит несколько сотен долларов, что отражает высокую стоимость роботизированных компонентов и программных разработок.

Apple готова создавать новых роботов

По данным Bloomberg, компания также работает над роботизированной рукой для производственных процессов и изучает возможности создания мобильных домашних роботов, подобных Amazon Astro, стоимость которых начинается от $999 (79 тыс. рублей). Оба будущих устройства Apple будут использовать жидкокристаллические дисплеи компании Tianma Microelectronics Co. вместо фирменных технологий Apple.

Фото: Smith Collection/Gado / Contributor / Getty Images