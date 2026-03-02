Apple отложила релиз складного iPad до 2029 года: цена устройства может достичь $3900 — это втрое дороже iPad Pro

Apple перенесла релиз 18-дюймового складного iPad на 2029 год, сообщает Bloomberg. Ранее устройство планировали представить в 2028-м, однако сроки сдвинули минимум на год. При этом компания продолжает работу над проектом, несмотря на сообщения о его возможной приостановке.

Складной iPad должен размыть границу между планшетами и ноутбуками

В середине прошлого года сообщалось о приостановке проекта из-за технических сложностей. Однако теперь, по обновлённым данным, разработка продолжается. Журналист Марк Гурман отмечает, что «гигантский» складной iPad может изменить привычный подход Apple к разделению линеек Mac и iPad.

В случае выхода на рынок устройство окажется на стыке планшетов и ноутбуков. Это способно повлиять на позиционирование продуктов компании в сегменте персональных компьютеров.

Складной iPad в разложенном виде будет похож на MacBook Air

По актуальным данным, устройство получит 18-дюймовый OLED-дисплей, который будет производить Samsung. Одной из ключевых задач остаётся минимизация складки на экране — именно этот фактор критичен для восприятия устройства в премиальном сегменте. С переносом сроков связывают доработку технологии дисплея и снижение веса: текущие прототипы весят около 1,6 кг, что существенно больше, чем у актуальных моделей iPad Pro.

В разложенном виде новинка будет сопоставима по габаритам с 13-дюймовым MacBook Air. Таким образом, складной iPad может занять нишу лёгкого ноутбука, сохранив при этом архитектуру планшета.

Складной iPad будет стоить втрое дороже iPad Pro

Стоимость устройства может стать ключевым ограничением для массового спроса. Если цены на компоненты не снизятся, складной iPad будет стоить около $3900 — это примерно в три раза дороже 13-дюймового iPad Pro, который сейчас оценивается в $1299.

При такой цене новинка останется нишевым продуктом. Спрос будет зависеть не только от технологической уникальности устройства, но и от готовности пользователей рассматривать гибрид iPad и Mac как полноценную альтернативу ноутбуку.

Контекст

2 марта 2026 года Apple представила новое поколение iPad Air. Планшет получил процессор M4 и 12 ГБ оперативной памяти и, по заявлению компании, работает до 30% быстрее версии на чипе M3. Цена осталась на уровне предыдущего поколения — от $599 за 11-дюймовую модель и от $799 за 13-дюймовую.

Устройство работает на iPadOS 26 с обновлённым интерфейсом и расширенной многозадачностью. iPad Air поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а версии с сотовой связью оснащены модемом C1X, который обеспечивает до 50% прироста скорости и снижение энергопотребления на 30%. Корпус выполнен из переработанного алюминия, в аккумуляторе используется вторичный кобальт.

Предзаказы на устройство откроются 4 марта, продажи стартуют 11 марта.