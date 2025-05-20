Каждый второй россиянин хочет исключить сахар из своего рациона – результаты опроса

Россияне не оставляют попыток сократить потребление сахара. Примерно каждый третий (31%) хотел бы отказаться от него. Еще 17% уже предпринимали такие попытки, но пока безуспешно. Полностью исключить сахар из рациона удалось только 3% опрошенных, свидетельствуют данные социологического исследования компании ЭФКО, приуроченного к международной конференции Deep Food Tech 2025.

Желание есть и не полнеть остается одним из решающих в представлении покупателей. Более трети опрошенных (35%) транслируют его как один из главных запросов к еде будущего. Также в числе ожиданий — чтобы то, что сегодня является вредным, осталось вкусным, но стало полезным (34%), и возможность насыщаться меньшим количеством пищи (27%). 16% респондентов хотели бы видеть в будущем суперфуды в формате таблеток.

При этом требования к современным продуктам остаются достаточно консервативными. В первую очередь россияне смотрят на их стоимость (33%) и вкус (31%). Также в топ-3 важных критериев вошел понятный состав (25%). И уже следом идут польза для здоровья (24%), калорийность (16%) и бренд производителя (16%).

«Несколько лет назад на уровне акционеров нашей компании было принято решение инвестировать только в проекты, которые одновременно отвечают трем условиям: приносят пользу здоровью человека, имеют потенциал в решении глобальной проблемы города и «дружат» с экологией. Один из самых вдохновляющих нас проектов в биотехнологиях сейчас – масштабирование производства сладкого белка. Результаты опроса показали, что 39% респондентов хотели бы попробовать его. Пока это можно сделать в формате конфет и мороженого нашего собственного производства, но мы рассчитываем, что продукты со сладким белком станут общедоступны в перспективе нескольких лет», — комментирует исполнительный директор ЭФКО Сергей Иванов.

Опрос проведен среди 1200 респондентов от 18 до 65 лет во всех регионах России в мае 2025 года.

СПРАВОЧНО

Сладкий белок браззеин — новый пищевой ингредиент, сертифицированный на территории ЕАЭС в 2024 году. Это полный аналог белков, обнаруженных в дикорастущих тропических фруктах и отличающихся очень высоким коэффициентом сладости, воссозданный в лабораторных условиях с помощью ферментации. Основной потенциал браззеина в ЭФКО связывают с перспективой снижения заболеваемости сахарного диабета и распространения сердечно-сосудистых заболеваний при сохранении привычного сладкого вкуса продуктов.