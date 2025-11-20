13-я зарплата в 2025-м: половина россиян ждёт годовую премию

По данным опроса SuperJob, каждый второй работающий россиянин рассчитывает получить «тринадцатую» зарплату по итогам года. Ожидания получить прибавку остаётся на максимальном уровне второй год подряд — при этом 41% респондентов уверены, что дополнительных выплат не будет. Те, кто ждёт премию, чаще всего планируют потратить её на отпуск, закрытие кредитов или семейные расходы.

До 35 лет выплат ждут охотнее — после 45 оптимизм тает

По статистике, мечты о годовой премии заметно различаются в зависимости от пола и возраста. Так, мужчины выражают чуть больше уверенности (52%), тогда как женщины настроены осторожнее — только 48% рассчитывают на дополнительный доход.

Самыми оптимистичными остаются сотрудники до 35 лет: среди них премии ждут 54%, в то время как в возрастной группе 45+ таких лишь 41%.

Премии любят квалификацию и высокий доход

Уровень дохода заметно меняет отношение к «тринадцатой» зарплате. Среди тех, кто зарабатывает до 80 тысяч рублей, годовых выплат ждут 48%, тогда как среди людей с доходом выше 150 тысяч — уже 62%. Чем выше заработок, тем чаще работодатели действительно выплачивают бонусы — и тем увереннее сотрудники в их получении.

Образование также играет роль. Среди специалистов с высшим образованием каждый второй ожидает премию, а среди тех, у кого среднее профессиональное образование — уже 44%. Это отражает разницу между сегментами рынка: чем сложнее квалификация и выше зарплатная вилка, тем более распространена практика годовых выплат.

Кредиты и семья — главные конкуренты путешествиям

Большая часть россиян планирует пустить дополнительный доход на отдых. По данным опроса, 17% направят деньги на путешествия и отпуска — это самый популярный вариант среди всех респондентов. На втором месте — закрытие кредитов и долгов (15%).

Ещё 14% направят деньги на семью и бытовые нужды: продукты, одежду, школьные расходы. 8% готовы использовать премию на текущие траты или ремонт квартиры. 7% отложат полученные средства в виде сбережений или инвестиций, и столько же потратят дополнительную выплату на подарки.

Стоит отметить небольшой сегмент тех, кто планирует инвестировать в себя: 4% хотят потратить премию только на личные нужды, 3% — оплатить обучение, а 2% — на медицинские услуги.

Работники надеются — работодатели не обещают

Интерес к дополнительным выплатам значительно вырос по сравнению с «ковидными» годами. В 2020 году «тринадцатой зарплаты» ждали лишь 28% работающих россиян, в 2021-м — 39%.

С тех пор тренд уверенно движется вверх: в 2024 году число ожидающих 13-ю зарплату подскочило до 52% и удерживается на высоком уровне второй год подряд. При этом доля тех, кто не верит в годовую премию, снизилась с 61% в 2020 году до всего 41%.

Такой рост ожиданий связан с постепенным восстановлением рынка труда и адаптацией компаний к новым условиям. Несмотря на это, значительная часть работников всё ещё не уверена в финансовых возможностях своих работодателей.

Контекст

Согласно более ранним исследованиям SuperJob, многие россияне предпочитают не только ежегодные бонусы, но и более предсказуемые форматы вознаграждений — например, дополнительные выходные или гибкий график.

При этом работодатели далеко не всегда готовы менять систему оплаты труда: по данным опросов, в 2025 году только 11% компаний рассматривали возможность расширения социальных бонусов для сотрудников, а большинство предпочитает сохранять прежний подход.

