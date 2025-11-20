Каждый второй сотрудник в России надеется на 13-ю зарплату: премии ждут молодые и высокооплачиваемые специалисты
13-я зарплата в 2025-м: половина россиян ждёт годовую премию
По данным опроса SuperJob, каждый второй работающий россиянин рассчитывает получить «тринадцатую» зарплату по итогам года. Ожидания получить прибавку остаётся на максимальном уровне второй год подряд — при этом 41% респондентов уверены, что дополнительных выплат не будет. Те, кто ждёт премию, чаще всего планируют потратить её на отпуск, закрытие кредитов или семейные расходы.
До 35 лет выплат ждут охотнее — после 45 оптимизм тает
По статистике, мечты о годовой премии заметно различаются в зависимости от пола и возраста. Так, мужчины выражают чуть больше уверенности (52%), тогда как женщины настроены осторожнее — только 48% рассчитывают на дополнительный доход.
Самыми оптимистичными остаются сотрудники до 35 лет: среди них премии ждут 54%, в то время как в возрастной группе 45+ таких лишь 41%.
Премии любят квалификацию и высокий доход
Уровень дохода заметно меняет отношение к «тринадцатой» зарплате. Среди тех, кто зарабатывает до 80 тысяч рублей, годовых выплат ждут 48%, тогда как среди людей с доходом выше 150 тысяч — уже 62%. Чем выше заработок, тем чаще работодатели действительно выплачивают бонусы — и тем увереннее сотрудники в их получении.
Образование также играет роль. Среди специалистов с высшим образованием каждый второй ожидает премию, а среди тех, у кого среднее профессиональное образование — уже 44%. Это отражает разницу между сегментами рынка: чем сложнее квалификация и выше зарплатная вилка, тем более распространена практика годовых выплат.
Кредиты и семья — главные конкуренты путешествиям
Большая часть россиян планирует пустить дополнительный доход на отдых. По данным опроса, 17% направят деньги на путешествия и отпуска — это самый популярный вариант среди всех респондентов. На втором месте — закрытие кредитов и долгов (15%).
Ещё 14% направят деньги на семью и бытовые нужды: продукты, одежду, школьные расходы. 8% готовы использовать премию на текущие траты или ремонт квартиры. 7% отложат полученные средства в виде сбережений или инвестиций, и столько же потратят дополнительную выплату на подарки.
Стоит отметить небольшой сегмент тех, кто планирует инвестировать в себя: 4% хотят потратить премию только на личные нужды, 3% — оплатить обучение, а 2% — на медицинские услуги.
Работники надеются — работодатели не обещают
Интерес к дополнительным выплатам значительно вырос по сравнению с «ковидными» годами. В 2020 году «тринадцатой зарплаты» ждали лишь 28% работающих россиян, в 2021-м — 39%.
С тех пор тренд уверенно движется вверх: в 2024 году число ожидающих 13-ю зарплату подскочило до 52% и удерживается на высоком уровне второй год подряд. При этом доля тех, кто не верит в годовую премию, снизилась с 61% в 2020 году до всего 41%.
Такой рост ожиданий связан с постепенным восстановлением рынка труда и адаптацией компаний к новым условиям. Несмотря на это, значительная часть работников всё ещё не уверена в финансовых возможностях своих работодателей.
Контекст
Согласно более ранним исследованиям SuperJob, многие россияне предпочитают не только ежегодные бонусы, но и более предсказуемые форматы вознаграждений — например, дополнительные выходные или гибкий график.
При этом работодатели далеко не всегда готовы менять систему оплаты труда: по данным опросов, в 2025 году только 11% компаний рассматривали возможность расширения социальных бонусов для сотрудников, а большинство предпочитает сохранять прежний подход.
Фото: Luis Alvarez / Getty Images
- 1 «Текущими результатами довольны»: Cyberia Nova подвела первые итоги релиза «Земского собора», рейтинг — 7,8 балла Отзывы на «Земский собор»: рейтинг продолжения «Смуты» — 7,8 20 ноября 2025, 22:00
- 2 Выручка VK за 9 месяцев 2025-го превысила 111 млрд ₽ — рентабельность восстановилась после провального 2024-го Отчет VK за 9 месяцев 2025-го: выручка превысила 111 млрд ₽ 20 ноября 2025, 15:20
- 3 В 2025 году Сбер сократит до 20% персонала центрального аппарата: «неэффективных» сотрудников определят через ИИ До 2026 года Сбер сократит 20% «неэффективных» работников 20 ноября 2025, 10:33
- 4 Тяжёлая судьба нейросетей в России: половина пользователей спорит с ИИ, ещё 12% — оскорбляют его ИИ в России: 87% пользователей общаются с нейросетью вежливо 19 ноября 2025, 21:00