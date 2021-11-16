Производитель «Кириешек» запустит сеть непродовольственных супермаркетов

Пищевой холдинг KDV, производитель кондитерских изделий под бендом «Яшкино» и снеков «Кириешки», планирует запустить сеть супермаркетов непродовольственных товаров Hit Super Price.
Входящее в группу KDV ООО «Камелот-А» в начале ноября 2021 года зарегистрировало домен https://rabotavhsp.ru/, на котором начался подбор персонала для новой сети, сообщил «Коммерсантъ». Согласно информации на сайте набор идет в четыре точки в Новосибирске и Бердске.
По данным источника газеты, речь идет о создании дрогери-сети по аналогии с «Магнит Косметик». Основной ассортимент таких точек традиционно представлен косметикой, товарами для гигиены, бытовой химией. KDV намерена протестировать этот формат, а в перспективе построить федеральную сеть.
KDV ранее планировала наладить выпуск гелей для душа, мыла, шампуней, кондиционеров, кремов. В настоящее время KDV выпускает и продает чистящие средства и порошки под брендом Doare, а также подгузники Sansumi.
Томский пищевой холдинг KDV объединяет более десяти фабрик и выпускает более 800 видов кондитерских изделий, снеков, чая, кофе и другой продукции (бренды «Яшкино», «Три корочки», «Кириешки» и др.). Также группа управляет сетью продуктовых магазинов «Ярче!», которая включает более 650 точек в регионах Сибири, а также в Москве и Московской области .
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Фото на обложке: osonmez2 /
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