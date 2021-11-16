Производитель «Кириешек» запустит сеть непродовольственных супермаркетов

Входящее в группу KDV ООО «Камелот-А» в начале ноября 2021 года зарегистрировало домен https://rabotavhsp.ru/, на котором начался подбор персонала для новой сети, сообщил «Коммерсантъ». Согласно информации на сайте набор идет в четыре точки в Новосибирске и Бердске.

По данным источника газеты, речь идет о создании дрогери-сети по аналогии с «Магнит Косметик». Основной ассортимент таких точек традиционно представлен косметикой, товарами для гигиены, бытовой химией. KDV намерена протестировать этот формат, а в перспективе построить федеральную сеть.

KDV ранее планировала наладить выпуск гелей для душа, мыла, шампуней, кондиционеров, кремов. В настоящее время KDV выпускает и продает чистящие средства и порошки под брендом Doare, а также подгузники Sansumi.