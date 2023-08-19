Связанная с «Авито» компания «КЕХ Армения» привязала зарплаты сотрудников к курсу рубля

Компания «Кех Армения», связанная с российской «Авито», привязала зарплаты своих сотрудников, выплачиваемую в драмах, к курсу рубля. Соответствующий приказ компании изучили «Ведомости». В «Авито» заявили, что не будут комментировать «никакие документы».

Приказ подписан директором «КЕХ Армения» Денисом Анисимовым. Издание обнаружило в его аккаунте на LinkedIn указания, что Анисимов выступает заместителем финансового директора «Авито».

В документе поручено изменить «размер и способ определения основной заработной платы работников компании». В частности, меняется механизм индексации, он определяется «в зависимость от курса армянского драма к российскому рублю, действующего на валютном рынке, опубликованного на официальном сайте Центрального банка Республики Армении за один рабочий день до выплаты основной заработной платы».

Из текста следует, что с сотрудниками, которые не согласятся на новые правила, расторгнут договор. Принимаемые меры объяснятся в документе тем, что доходы «КЕХ Армения» формируются в российских рублях, поэтому без привязки зарплат к российской валюте рублю «компания несет значительные убытки».

В результате изменений, выяснил CNews, заработная плата сотрудников понизится. В августе 2022 г. 1 драм стоил 0,15 рубля, в августе 2023-го курс драма равен 0,25 рубля.

В «Авито» заявили «Ведомостям», что при принятии решений исходят из бизнес-логики и здравого смысла. Там отказались комментировать какие-либо документы. На вопрос, является ли «КЕХ Армения» юрилицом «Авито», ответили, что у них есть в Армении коворгинг и юридическое лицо.

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