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Спрос на услуги кейтеринга и доставки еды вырос на 60% — исследование

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

В октябре-ноябре 2020 года спрос на кейтеринг и доставку еды увеличился год к году на 60%. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Авито Услуг».

Спрос на услуги кейтеринга и доставки еды вырос на 60% — исследование

В топе поисковых запросов такие услуги, как изготовление тортов и капкейков на заказ, кейтеринг, доставка продуктов и организация фуршетов. Одновременно выросло количество предложений по доставке и приготовлению блюд (на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Свои услуги предлагают не только кафе, рестораны, частные повара, но и фермеры. За третий квартал этого года число объявлений о продаже фермерских продуктов на платформе выросло на 27% год к году, а спрос на них вырос на 65%.

Осенью 2020 года спрос на доставку готовой еды и продуктов вырос по всей стране. Наибольший рост показали Ижевск (111%), Саратов (95%) и Ульяновск (91%). В Москве спрос увеличился на 30%.

Фото: Pixabay

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