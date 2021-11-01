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Стартап KEK бывших топ-менеджеров Pixonic привлек $3 млн от The Games Fund и Play Ventures

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

The Games Fund и Play Ventures вложили $3 млн в предпосевном раунде в разработчика игр KEK Entertainment, основанного бывшими топ-менеджерами Pixonic Георгием Егоровым и Олегом Порошиным. Это крупнейший pre-seed раунд в игровую компанию из СНГ, говорят инвесторы.

Стартап KEK бывших топ-менеджеров Pixonic привлек $3 млн от The Games Fund и Play Ventures

О сделке RB.ru рассказали в The Games Fund. Объем pre-seed раунда студии по разработке игр составил $3 млн. Оценка проекта не раскрывается.

Лид-инвесторами раунда выступили фонды Play Ventures и The Games Fund. В последнем сказали, что это крупнейший pre-seed раунд в игровую компанию из СНГ. Инвесторы получили миноритарную долю, фонды участвуют в проекте на равных правах.

KEK Entertainment основали бывший CEO и COO разработчика мобильных игр Pixonic Георгий Егоров и Олег Порошин, которые работали в компании с 2019 года.

«Работа в Pixonic очень важный и ценный период жизни. Мы им очень гордимся, было круто и весело. Мы благодарны команде Pixonic за этот опыт и MyGames за поддержку. Сейчас настало время запустить свою компанию и ворваться на рынок мультиплеерных игр», – отметил сооснователь и СЕО KEK Entertainment Георгий Егоров.

Команда проекта займется разработкой мультиплеерных игр. Первой из них станет соревновательный шутер с глубокими тактическими элементами, рассказали в The Games Fund (TGF).

«Мы видели Георгия и Олега в действии. Они управляли сильнейшей командой War Robots, одной из самых успешных мультиплеерных мобильных игр на рынке и сделали ее глобальным блокбастером. Мы верим, что Олег и Георгий одни из лучших основателей в регионе, и гордимся, что среди многих вариантов, KEK выбрали TGF в качестве партнера для своего нового приключения», – подчеркнула сооснователь и управляющий партнер The Games Fund Мария Кочмола.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, юридическое лицо KEK Entertainment в России – ООО «КЕКЕКЕ» – образовано 6 сентября 2021 года. 100% доли в компании принадлежит «Компания Кек Энтертеинмент», зарегистрированной на Кипре.

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Фото на обложке: Rawpixel com / Shutterstock

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