Стартап KEK бывших топ-менеджеров Pixonic привлек $3 млн от The Games Fund и Play Ventures

The Games Fund и Play Ventures вложили $3 млн в предпосевном раунде в разработчика игр KEK Entertainment, основанного бывшими топ-менеджерами Pixonic Георгием Егоровым и Олегом Порошиным. Это крупнейший pre-seed раунд в игровую компанию из СНГ, говорят инвесторы.
О сделке RB.ru рассказали в The Games Fund. Объем pre-seed раунда студии по разработке игр составил $3 млн. Оценка проекта не раскрывается.
Лид-инвесторами раунда выступили фонды Play Ventures и The Games Fund. В последнем сказали, что это крупнейший pre-seed раунд в игровую компанию из СНГ. Инвесторы получили миноритарную долю, фонды участвуют в проекте на равных правах.
KEK Entertainment основали бывший CEO и COO разработчика мобильных игр Pixonic Георгий Егоров и Олег Порошин, которые работали в компании с 2019 года.
«Работа в Pixonic очень важный и ценный период жизни. Мы им очень гордимся, было круто и весело. Мы благодарны команде Pixonic за этот опыт и MyGames за поддержку. Сейчас настало время запустить свою компанию и ворваться на рынок мультиплеерных игр», – отметил сооснователь и СЕО KEK Entertainment Георгий Егоров.
Команда проекта займется разработкой мультиплеерных игр. Первой из них станет соревновательный шутер с глубокими тактическими элементами, рассказали в The Games Fund (TGF).
«Мы видели Георгия и Олега в действии. Они управляли сильнейшей командой War Robots, одной из самых успешных мультиплеерных мобильных игр на рынке и сделали ее глобальным блокбастером. Мы верим, что Олег и Георгий одни из лучших основателей в регионе, и гордимся, что среди многих вариантов, KEK выбрали TGF в качестве партнера для своего нового приключения», – подчеркнула сооснователь и управляющий партнер The Games Fund Мария Кочмола.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, юридическое лицо KEK Entertainment в России – ООО «КЕКЕКЕ» – образовано 6 сентября 2021 года. 100% доли в компании принадлежит «Компания Кек Энтертеинмент», зарегистрированной на Кипре.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Rawpixel com /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Пока дроны орошают поля, фермер играет в Farming Simulator»: Сооснователь 5518 Studios об изнанке гейм-индустрии
- 2 Игра в Го помогает принимать важные решения в бизнесе. Как это работает?
- 3 Программист и хотите попасть в гейминдустрию? Вот что для этого нужно
- 4 Хотите сотрудничать с блогером? Есть 5 способов кроме рекламных интеграций
- 5 Сейчас лучшее время для стартапа, чтобы поднимать инвестиции — мнение
ВОЗМОЖНОСТИ
01 ноября 2021
01 ноября 2021
02 ноября 2021