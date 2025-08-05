Кешбэк «Ягодками»: Wildberries запустил собственную программу лояльности

Wildberries запустил долгожданную систему кешбэка: теперь за покупки пользователи получают бонусные «Ягодки», которые можно тратить прямо на платформе. Размер кешбэка устанавливает продавец: от 1% до 25% от стоимости. Условие одно — товар должен быть отмечен специальным значком.

Новая лояльность

Кешбэк начисляется через две недели после получения товара и хранится на балансе пользователя целый год. Посмотреть количество Ягодок и траты по ним можно в профиле. Расплатиться Ягодками можно до 99% от стоимости покупки. Главное — оплатить через WB Кошелёк. Тогда действуют сразу два бонуса: скидка от кошелька и кешбэк от продавца.

Геймификация на минималках

В Wildberries уверены: Ягодки добавляют платформе игровую механику и усиливают вовлечённость. По словам Ивана Осипова, руководителя коммерческих проектов РВБ, кешбэк делает покупки не только выгоднее, но и приятнее.

В будущем система расширится: Ягодки будут начисляться не только за покупки, но и за активность в других продуктах WB — например, в медиаплатформе Wibes. Проект работает в тестовом режиме, но уже доступен большинству пользователей.

Реакция продавцов

К инициативе уже присоединились крупные бренды, включая Gulliver Toys и SPLAT. За время пилотного запуска продавцы начислили пользователям более 10 миллионов Ягодок. В Wildberries называют это «только началом» масштабной механики.

В компании SPLAT кешбэк назвали «понятным и прозрачным инструментом», который мотивирует покупателей возвращаться и совершать повторные заказы.

«Мы с интересом поддержали запуск пилотного проекта кешбэка Ягодки. Видим в нём потенциал для долгосрочного роста», — прокомментировала Дарья Долгих, руководитель e-commerce в SPLAT.

В Gulliver Toys считают, что новая система может сыграть ключевую роль в пиковый сезон:

«Мы уверены, что в высоком сезоне механика с кешбэком даст нам конкурентное преимущество, поэтому мы решили присоединиться к Ягодкам одними из первых и участвовать в пилоте. Ранее у нас был очень успешный опыт с аналогичной механикой», — отметил Андрей Штаркман, директор по развитию онлайн-продаж компании.

Контекст

Маркетплейсы всё активнее развивают внутренние программы лояльности. В ситуации, когда стоимость клика растёт, а пользователь становится чувствительным к цене, кешбэк превращается в валюту доверия. Он снижает цену без скидок и создаёт точку возврата.

Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС