KFC выпустил игровую консоль в форме баскета для крылышек

Сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила игровую консоль KFConsole. Об этом сообщается на сайте компании-разработчика приставки Cooler Master.
Устройство выполнено в форме ведра для крылышек KFC. При этом в корпусе приставки предусмотрена стерилизованная камера для подогрева продукции из ресторанов компании. Она является частью системы охлаждения консоли.
Игровая приставка оснащена:
- процессором Intel Nuc 9,
- оперативной памятью в 32 Гб,
- твердотельным накопителем Seagate BarraCuda емкостью 1 Тб,
- графическим ускорителем GeForce RTX от ASUS.
Отмечается, что консоль может использоваться как персональный компьютер. По данным компании, она поддерживает вывод изображения на монитор или телевизор разрешением 4K с частотой до 240 кадров в секунду.
Также к устройству можно подключить VR-гарнитуру. Наконец, консоль использует технологию трассировки лучей. Это «индивидуально смоделированные лучи света, создающие реалистичные тени и отражения».
Стоимость консоли, а также информация о дате ее выхода в продажу пока не раскрываются.
KFC анонсировал игровую приставку в июне в Twitter-аккаунте KFC Gaming. Тогда на пост отреагировал официальный аккаунт Xbox, спросив в комментариях, можно ли положить устройство на бок.
The future of gaming is here.— KFC Gaming (@kfcgaming) June 12, 2020
Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/ssUrX41Ab1
Фото: KFC Gaming
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