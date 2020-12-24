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KFC выпустил игровую консоль в форме баскета для крылышек

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила игровую консоль KFConsole. Об этом сообщается на сайте компании-разработчика приставки Cooler Master.

KFC выпустил игровую консоль в форме баскета для крылышек

Устройство выполнено в форме ведра для крылышек KFC. При этом в корпусе приставки предусмотрена стерилизованная камера для подогрева продукции из ресторанов компании. Она является частью системы охлаждения консоли.

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Игровая приставка оснащена:

  • процессором Intel Nuc 9,
  • оперативной памятью в 32 Гб,
  • твердотельным накопителем Seagate BarraCuda емкостью 1 Тб,
  • графическим ускорителем GeForce RTX от ASUS. 

Отмечается, что консоль может использоваться как персональный компьютер. По данным компании, она поддерживает вывод изображения на монитор или телевизор разрешением 4K с частотой до 240 кадров в секунду.

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Также к устройству можно подключить VR-гарнитуру. Наконец, консоль использует технологию трассировки лучей. Это «индивидуально смоделированные лучи света, создающие реалистичные тени и отражения».

Стоимость консоли, а также информация о дате ее выхода в продажу пока не раскрываются.

KFC анонсировал игровую приставку в июне в Twitter-аккаунте KFC Gaming. Тогда на пост отреагировал официальный аккаунт Xbox, спросив в комментариях, можно ли положить устройство на бок.

Фото: KFC Gaming

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