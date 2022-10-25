Владелец KFC продаст бизнес российским структурам ижевского франчайзи сети ГК «Фуд-сервис»

Компания Yum! Brands, которой принадлежит сеть ресторанов быстрого питания KFC, продает 70 заведений в России структурам ижевского франчайзи сети ГК «Фуд-сервис». До конца 2022 года франшизу перебрендируют в Rostic’s.
«Yum! Brands заключила договор купли-продажи по передаче прав на собственные рестораны, на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов локальному франчайзинговому оператору KFC — компании «Смарт Сервис» под управлением Константина Юрьевича Котова и Андрея Эдуардовича Осколкова, узнал «Коммерсантъ».
Стоимость активов оценивается примерно в 1,3 млрд рублей. По данным издания, новый владелец обязан постепенно ребрендировать всю тысячу заведений KFC в России.
«Ростикс» работал в России с 1993 года, пока в 2011 его не выкупил KFC.
Фото на обложке: Unsplash
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