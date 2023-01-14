KFC выпустила ароматические палочки с запахом жареной курицы

KFC в Таиланде запускает ароматические палочки с запахом жареной курицы, чтобы в китайский Новый год каждый мог насладиться любимым «букетом» из 11 специй в знаменитом кляре сети закусочных полковника Сандерса.

Крупные бренды часто используют в маркетинговых акциях традиции и культурные коды страны присутствия, напоминает портал Places and Foods.

Вот и представительство KFC в Таиланде спешит отдать дань привычным ритуалам во время празднования китайского Нового года.

В этот день в каждом доме принято зажигать ароматические свечи. И специально для того, чтобы напомнить о себе, бренд выпустил особые благовония — с запахом жареной курицы.

Фото: www.marketingoops.com

Упаковка для 11 ароматических палочек (по числу специй в знаменитом кляре) выполнена в традиционном красном цвете.

При этом текстура благовоний из трех слоев, нанесенных вручную, напоминает по виду куриные стрипсы.

«Идея родилась из традиции каждый год, отдавая дань уважения богам, зажигать ароматические палочки, и мы увидели в этом возможность привнести бренд в местную культуру и сделать что-то экстраординарное и вызывающее восторг», — прокомментировал этот маркетинговый шаг генеральный директор Wunderman Thompson Thailand Вундерман Томпсон.

Фото на обложке: www.marketingoops.com