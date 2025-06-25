В первом квартале 2025 года около половины вредоносных программ, выявленных на корпоративных устройствах российских компаний, выдавали себя за Zoom – этот показатель вырос на 48% в годовом выражении. Данные для Русбейс предоставили аналитики «Лаборатории Касперского».

По бизнесу бьет фейковый ИИ — вредонос под видом ChatGPT вырос на 175%

https://rb.ru/news/kibermoshenniki-usilivayut-ataki-na-biznes-fejkovye-zoom-i-chatgpt-v-tope-ugroz/

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