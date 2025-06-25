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По бизнесу бьет фейковый ИИ — вредонос под видом ChatGPT вырос на 175%

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

В первом квартале 2025 года около половины вредоносных программ, выявленных на корпоративных устройствах российских компаний, выдавали себя за Zoom – этот показатель вырос на 48% в годовом выражении. Данные для Русбейс предоставили аналитики «Лаборатории Касперского».

По бизнесу бьет фейковый ИИ — вредонос под видом ChatGPT вырос на 175%
  1. Новости

Особую тревогу вызывает взрывной рост (на 175%) числа зловредов, маскирующихся под ChatGPT. Новый мультифункциональный ИИ DeepSeek тоже попал в поле зрения злоумышленников. По-прежнему остаются популярными поддельные версии Microsoft Office (Outlook, Word, Excel).

Среди основных угроз: загрузчики вредоносного кода (40%), троянские программы (25%) и агрессивное рекламное ПО (22%)

Использование пиратского софта создает серьезные риски ― от утечки данных до прямых финансовых потерь, подчеркивает Алексей Киселев из «Лаборатории Касперского».

  • По данным МВД, за 11 месяцев 2024 года объем хищений в цифровой сфере превысил 168 млрд рублей, а число киберинцидентов увеличилось на 14,3% в сравнении с 2023 годом.

Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock / FOTODOM

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