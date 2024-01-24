В 2024 году спрос на киберучения вырастет в три раза

В 2023 году спрос на киберучения увеличился вдвое. За этой услугой обращались компании из сфер телекома, финансов и промышленности. Стоимость такого обучения могла составлять 20-30 млн рублей.
Рост спроса на киберучения подтверждают эксперты Positive Technologies, ГК «Солар» и «Инфосистемы джет», пишут «Ведомости».
В 2024 году собеседники жду роста спроса на киберучения в три раза. Основная причина — рост атак, которые показывают, что наличие сертифицированных и аттестованных решений еще не гарантируют безопасности. На спрос также повлиял законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных, который Госдума приняла в первом чтении 23 января.
По мнению главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, как компании, так и хакеры будут скрывать утечки на фоне введения оборотных штрафов.
Фото на обложке: Unsplash
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