В 2023 году спрос на киберучения увеличился вдвое. За этой услугой обращались компании из сфер телекома, финансов и промышленности. Стоимость такого обучения могла составлять 20-30 млн рублей.

В 2024 году спрос на киберучения вырастет в три раза