Власти выделят 75 млн рублей на развитие кикшерингов в Москве

Мэрия Москвы выделит 75 млн рублей на развитие сервисов проката электрических самокатов в столице. В этом сезоне пользователи кикшеринга совершили более 6 млн поездок. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

Москвичи совершают короткие и длинные поездки на электросамокатах как внутри Третьего транспортного кольца, так и между отдельными районами, говорится на сайте столичной администрации.

Электросамокаты наряду с велосипедами, по словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, стали главными средствами передвижения для курьеров и волонтеров во время пандемии.

Сам парк проката расширился с пяти до 25 тыс. единиц за это время, а для сервисов доставки действовали специальные условия.

Кроме того, власти выделили 282 млн рублей на развитие сервисов такси и каршеринга.