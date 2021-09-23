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Власти выделят 75 млн рублей на развитие кикшерингов в Москве

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мэрия Москвы выделит 75 млн рублей на развитие сервисов проката электрических самокатов в столице. В этом сезоне пользователи кикшеринга совершили более 6 млн поездок. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

Власти выделят 75 млн рублей на развитие кикшерингов в Москве

Москвичи совершают короткие и длинные поездки на электросамокатах как внутри Третьего транспортного кольца, так и между отдельными районами, говорится на сайте столичной администрации.

Электросамокаты наряду с велосипедами, по словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, стали главными средствами передвижения для курьеров и волонтеров во время пандемии.

Сам парк проката расширился с пяти до 25 тыс. единиц за это время, а для сервисов доставки действовали специальные условия.

Кроме того, власти выделили 282 млн рублей на развитие сервисов такси и каршеринга.

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Фото: mos.ru

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