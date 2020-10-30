Phystech.Genesis приглашает разработчиков принять участие в онлайн-хакатоне на тему блокчейна

С 6 по 8 ноября состоится международный онлайн-хакатон Crypto Wallet Kickstart. Участвовать могут разработчики, специализирующиеся на технологиях блокчейн, продакт-менеджеры, аналитики и дизайнеры. Заявки принимаются до 3 ноября.

Присоединиться к соревнованию могут команды до пяти человек, а также индивидуальные специалисты, которые готовы собрать группу на хакатоне. Участники должны создать кошелек для криптовалюты в виде веб-приложения для компьютеров или мобильной версии. Онлайн-хакатон пройдет на английском языке.

Организаторы обещают промокоды на еду, мерч и денежный приз победителям:

10 тыс. USDT за первое место в каждом из треков.

5 тыс. USDT за второе место в каждом из треков.

Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.

Фото на обложке: Nabugu / Shutterstock