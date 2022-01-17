IQ ребенка снижается на 20%, если его мать болела COVID-19 во время беременности — Роспотребнадзор

Ребенок будет глупее, если его мама перенесла COVID-19 во время беременности. В Роспотребнадзоре со ссылкой на данные ученых сообщили, что в таких случаях коэффициент интеллекта ребенка снижается на 20%.

О влиянии заболевания новой коронавирусной инфекцией беременной женщиной на уровень интеллекта ее будущего ребенка высказались в Роспотребнадзоре, пишет «Коммерсант»

Если беременная женщина не поставила прививку и перенесла COVID-19 во время беременности, IQ ребенка снижается на 20%, со ссылкой на данные ученых рассказал замдиректора института эпидемиологии ведомства Александр Горелов.

У ребенка замедляются темпы психического развития и снижается уровень интеллекта, отметил Горелов, опираясь на данные, опубликованные в «педиатрической статье». При этом развитие ребенка можно будет восстановить, уточнил ученый.

Беременеть лучше не раньше, чем через месяц после того, как женщина поставила прививку от COVID-19, ранее рассказали в министерстве здравоохранения. Там пояснили, что по актуальным данным новая коронавирусная инфекция никак не влияет на репродуктивную функцию как мужчин, так и женщин.

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