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США приняли первый закон о защите доходов детей-блогеров

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В штате Иллинойс принят первый в США закон о защите доходов детей-инфлюенсеров. Согласно ему, часть заработанных несовершеннолетними блогерами денег будет храниться на счете до достижения ими 18 лет.

США приняли первый закон о защите доходов детей-блогеров

Как сообщает Business Insider, губернатор штата Джей Роберт Притцкер подписал закон 11 августа. Как указано в документе, дети младше 16 лет, которые являются инфлюенсерами или родители которых публикуют фото и видео с ними в соцсетях, будут иметь право на определенный процент дохода от этого контента. Процент зависит от того, как часто ребенок появляется в кадре.

Эти деньги должны будут перечисляться на трастовый счет до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. В противном случае дети-блогеры смогут обратиться в суд. Закон вступит в силу 1 июля 2024 года.

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По данным Associated Press, инициатором законопроекта выступила 15-летняя Шрея Налламоту: она обратилась к сенатору от штата Дэвиду Келеру, и тот подготовил законопроект.

«Я поняла, что в мире детского инфлюенсинга может быть много случаев эксплуатации, — сказала Налламоту. — И поняла, что для защиты детей не существовало абсолютно никакого законодательства».

Издание сравнивает закон о защите доходов детей-инфлюенсеров с «Биллем Кугана» 1939 года. Тогда актер немого кино Джеки Куган подал в суд на родителей за растрату своего состояния.

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Закон, который до сих пор действует в нескольких штатах, обязал родителей детей-актеров перечислять 15% гонорара ребенка на открытый на его имя банковский счет, пока ребенку не исполнится 18 лет.

Фото: Unsplash

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