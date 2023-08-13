США приняли первый закон о защите доходов детей-блогеров

В штате Иллинойс принят первый в США закон о защите доходов детей-инфлюенсеров. Согласно ему, часть заработанных несовершеннолетними блогерами денег будет храниться на счете до достижения ими 18 лет.

Как сообщает Business Insider, губернатор штата Джей Роберт Притцкер подписал закон 11 августа. Как указано в документе, дети младше 16 лет, которые являются инфлюенсерами или родители которых публикуют фото и видео с ними в соцсетях, будут иметь право на определенный процент дохода от этого контента. Процент зависит от того, как часто ребенок появляется в кадре.

Эти деньги должны будут перечисляться на трастовый счет до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. В противном случае дети-блогеры смогут обратиться в суд. Закон вступит в силу 1 июля 2024 года.

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По данным Associated Press, инициатором законопроекта выступила 15-летняя Шрея Налламоту: она обратилась к сенатору от штата Дэвиду Келеру, и тот подготовил законопроект.

«Я поняла, что в мире детского инфлюенсинга может быть много случаев эксплуатации, — сказала Налламоту. — И поняла, что для защиты детей не существовало абсолютно никакого законодательства».

Издание сравнивает закон о защите доходов детей-инфлюенсеров с «Биллем Кугана» 1939 года. Тогда актер немого кино Джеки Куган подал в суд на родителей за растрату своего состояния.

Закон, который до сих пор действует в нескольких штатах, обязал родителей детей-актеров перечислять 15% гонорара ребенка на открытый на его имя банковский счет, пока ребенку не исполнится 18 лет.

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