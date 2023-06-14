Брокер «Тинькофф» разрешит детям инвестировать

«Тинькофф» разрешит детям инвестировать. Брокер в тестовом режиме запустит режим торговли ценным бумагами для подростков, но они смогут совершать сделки только с согласия родителей.
«Тинькофф» до конца недели начнет предоставлять брокерские услуги подросткам. Торговля ценными бумагами будет проходить в тестовом режиме, пишет РБК.
По словам директора «Тинькофф Инвестиций» Дмитрия Панченко, брокер будет «раскатывать» режим торговли на несколько десятков тысяч клиентов, смотреть, «как это работает» и обращать внимание на свои ошибки.
Сделки можно будет совершать только с согласия родителей. Для открытия детского брокерского счета потребуется паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка. Список бумаг, доступных для торгов детям, будет ограничен «основными» российскими эмитентами.
По закону гражданского кодекса РФ, не достигший 18-летнего возраста человек может открыть брокерский счет, но операции по нему он может проводить только с письменного согласия родителей.
Фото на обложке: Zurijeta /
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