Пользователи кикшеринга в Москве совершили 1,5 млн поездок за первые 2 недели
Москвичи воспользовались услугами проката электросамокатов 1,5 млн раз после старта сезона аренды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент транспорта.
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Сезон аренды электросамокатов и велопроката стартовал в Москве 15 марта. 17 марта прокат был приостановлен из-за погодных условий, а 20 марта вновь стал доступен.
Как сообщили в дептрансе, в этом году в Москве доступны 60 тысяч прокатных электросамокатов и более 20 тысяч велосипедов. А число пользователей кикшеринга в столице составляет 5 млн человек.
Подавляющее большинство (85%) совершаются до остановок городского транспорта или станций метро, до дома, университета или офиса.
- С февраля 2025 года власти Москвы ввели обязательную верификацию при аренде электросамокатов. Пользователю необходимо подтвердить личность в МФЦ, предъявив паспорт и СНИЛС, или привязать к аккаунту на mos.ru учетную запись на «Госуслугах».
Фото: VALANRUS / Shutterstock
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