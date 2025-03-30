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Пользователи кикшеринга в Москве совершили 1,5 млн поездок за первые 2 недели

Новости
Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Москвичи воспользовались услугами проката электросамокатов 1,5 млн раз после старта сезона аренды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

Пользователи кикшеринга в Москве совершили 1,5 млн поездок за первые 2 недели
  1. Новости

Сезон аренды электросамокатов и велопроката стартовал в Москве 15 марта. 17 марта прокат был приостановлен из-за погодных условий, а 20 марта вновь стал доступен.

Как сообщили в дептрансе, в этом году в Москве доступны 60 тысяч прокатных электросамокатов и более 20 тысяч велосипедов. А число пользователей кикшеринга в столице составляет 5 млн человек.

Подавляющее большинство (85%) совершаются до остановок городского транспорта или станций метро, до дома, университета или офиса.

  • С февраля 2025 года власти Москвы ввели обязательную верификацию при аренде электросамокатов. Пользователю необходимо подтвердить личность в МФЦ, предъявив паспорт и СНИЛС, или привязать к аккаунту на mos.ru учетную запись на «Госуслугах».

Фото: VALANRUS / Shutterstock

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