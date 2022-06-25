Whoosh, Urent и другие кикшеринги заявили об увеличении парка самокатов

Крупные сервисы аренды самокатов Whoosh и Urent, а также их коллеги заявили о планах существенно увеличить свои парки средств передвижения, поскольку несмотря на логистические сложности рынок продолжает расти.

Представители кикшерингового бизнеса сообщили РБК о своих успехах и прогнозах:

Сервис Whoosh намерен в первом полугодии увеличить количество самокатов для аренды до 70 тыс. (в марте их было около 50 тыс., то есть прирост составит более 70%).

Компания Urent отчитывается о стабильном росте: в феврале парк насчитывал 60 тыс. самокатов в 50 городах, в настоящий момент средств передвижения уже порядка 80 тыс. в 90 городах, все запчасти и сами самокаты ввозятся в «запланированном объеме».

Кикшеринг «Карусель» рассказывает о планах масштабирования к 2023 году (увеличить парк до 20 тыс. самокатов, которых сейчас у компании 7 тыс.), в перспективе также расширение присутствия в России (с 19 до 31 города).

Сервис lite хотел бы до конца года нарастить парк самокатов с 3 тыс. (из них 1,8 тыс. — в Москве и МО) до 4 тыс.

По данным проекта Truesharing.ru, объем российского кикшеринга в 2021 году был порядка 11–12 млрд рублей, а электросамокатов у всех 50+ участников рынка (включая Whoosh и Urent, доля которых 70-80%, и Yandex.Go, в которой не раскрыли своих данных РБК) насчитывалось около 100–110 тыс. самокатов.

Пользовались сервисами порядка 12 млн. клиентов, и аналитики прогнозировали стабильный рост этого рынка до общего объема в 35–40 млрд рублей в 2024 году. Предполагалось, что для этого надо нарастить парк до 300–350 тыс. единиц.

В начале года эти прогнозы казались весьма сомнительными, поскольку все игроки рынка отметили сбои логистических цепочек. У Whoosh, например, возникла проблема с заказом американских процессоров у компании STM (сейчас сервис ищет китайские аналоги и локальных поставщиков).

Другие компании также сообщают о проблемах: например, у кикшеринга «Карусель» основная сложность — оплата закупок (а конкретно — проведение платежей в валюте).

И все же, несмотря на эти временные трудности, логистические и финансовые задачи удалось решить, и теперь прогнозы Truesharing.ru вновь выглядят обоснованными.

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