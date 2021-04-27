В США нашли способ уничтожать вирус SARS-CoV-2 за доли секунды

Ученые Техасского университета A&M разработали технологию, позволяющую уничтожить SARS-CoV-2 менее, чем за секунду. Раствор с вирусом пропустили через трубку под воздействием высокой и низкой температур.

Трубку из нержавеющей стали сначала нагревали до 72C’, а потом охлаждали. В результате содержание вируса в растворе уменьшилось в 100 тысяч раз. Этого, говорят в университете, достаточно для того, чтобы предотвратить его возможную передачу.

Texas A&M University College of Engineering / Youtube.com

Авторы разработки отметили, что аналогичный подход можно применять к другим вирусам, передающимся воздушно-капельным путем, например, гриппа.

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Фото: Texas A&M University College of Engineering / Youtube.com