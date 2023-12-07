Основной акционер «Экспобанка» Игорь Ким откроет банк в Казахстане

Ключевой акционер российского «Экспобанка» Игорь Ким собирается открыть банк в Казахстане, выяснил Forbes.kz. Бизнесмен намерен трансформировать свою микрофинансовую организацию (МФО) «Береке». Решение было принято еще в октябре.

Председателю правления «Береке» поручили запустить процедуру добровольной реорганизации «Береке» в банк. Параллельно с этим будет производиться процедура обретения единственным акционером статуса крупного участника банка.

У будущего банка уже есть название Safe Bank, исполнительный орган будет находиться в Алмате. МФО «Береке» была куплена компанией «Сейф-Ломбард» в конце прошлого года. Основным акционером «Сейф-Ломбард» выступает Игорь Ким.

После покупки Ким нарастил акционерный капитал в структуре с 100 млн тенге до 850 млн тенге. Спустя полгода МФО стала акционерным обществом, совет директоров возглавил председатель правления и владелец 1% в «Сейф-Ломбарде» Геннадий Ким.

Уже в сентябре компания продала «Береке» Игорю Киму. Он также выступает ключевым акционером «Экспобанка». Организация ушла с европейского банковского рынка в 2022 году.

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