Партнер задержанного по делу о гибели диггеров Александра Кима выступил с письмом в его защиту

Сооснователь WeGoTrip Александр Головатый, который является партнером гендиректора компании «Спутник» Александра Кима, выступил с открытым письмом в поддержку предпринимателя. Накануне Кима задержали по делу о гибели восьми человек в коллекторах реки Неглинки в Москве.

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Головатый в своем посте рассказывает, что некоторые СМИ после сообщений о задержании Кима начали называть бизнесмена организатором экскурсии. Также в медиа, по его словам, появилась информация, что Ким пытался покинуть Россию.

«Это неправда: сразу после случившегося Саша проходил по делу свидетелем, активно сотрудничал со следствием и предоставлял все необходимые материалы и информацию. Он не скрывался от правоохранительных органов — и точно не организовывал экскурсию, обернувшуюся катастрофой», — пишет Головатый.

Предприниматель призвал поддержать Александра Кима и распространить письмо.

«Пусть наше общество будет местом, где права каждого человека защищены, а судебная система функционирует на основе объективности и доказательств», — заключает Головатый.

Группа из восьми человек отправилась на экскурсию по подземной Москве 20 августа. После этого начался сильный ливень. По данным Mash, коллектор в районе Трубной, где находилась группа, начало заливать водой, из-за чего люди не смогли выбраться и утонули.

В течение следующих дней в столице проводились поисково-спасательные работы. Тела погибших доставали из Москвы-реки.

В связи с трагическим инцидентом Следственный комитет завел дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. По этому делу разыскивались генеральные директоры фирм по продаже экскурсий.

Как писал telegram-канал 112, гендиректор компании «Авангард», которая также продает такие экскурсии, после инцидента отправился в Дубай. В другой публикации ресурс утверждает, что Александр Ким «не успел скрыться за границей», но не приводит никаких свидетельств попыток бизнесмена выехать из страны.

Также по делу о гибели людей задержан организатор экскурсии Никита Дубас.

Фото на обложке: andriano.cz / Shutterstock

Фото в тексте: Соцсети Александра Кима