Российский рынок стриминга продолжает расти

За 2019 году отечественный рынок стриминга и донатов вырос до 21,6 млрд рублей. По прогнозу компании QIWI, в дальнейшем он будет увеличиваться на 20% в год.

Авторы трансляций стали больше зарабатывать, а популярность стриминга растет. Средний доход стримера только за первое полугодие 2019 года вырос на 63%, а объем донатов — на 41%. Количество самих авторов увеличилось на 38% за тот же период.

И это неудивительно. По данным QIWI, значительная часть аудитории стримеров — люди в возрасте от 19 до 34 лет (63%), платежеспособные зрители, которые могут себе позволить регулярно отправлять донаты. На подростков в возрасте от 14 до 18 приходится 31%. Кроме того, значительная часть опрошенных компанией людей смотрит стримы каждый день по несколько часов и делает это на протяжении года и дольше.

Как отмечает директор по коммуникациям платформы для сбора донатов KingDonate Елена Райская, рынок стримингов вырос в два раза по сравнению с 2018 годом. Такой рывок может быть связан с тем, что стриминг появился в России недавно, поэтому рост пришелся на последний год.

По словам Елены, аналитики KingDonate прогнозируют более скромный рост отрасли — на 10-12% в год, однако ожидания все равно позитивные.

King-donate.com — онлайн-платформа для сбора донатов с трансляций, которую можно использовать со всеми популярными площадками: Twitch, YouTube, «ВКонтакте», Facebook, Instagram, OBS, XSplit и Smashcast.

Чтобы добавить возможность принимать донаты в трансляцию, нужно совершить два шага:

1. Создать ссылку на страницу, где вы будете собирать средства от подписчиков.

2. Настроить виджеты — визуальные элементы, которые увидят зрители во время трансляции. Например:

гифки, картинки и звуки для оповещений;

отображение статистики;

показ подписчиков с помощью картинок и музыки;

процесс сбора средств;

результаты голосований;

возможность добавлять ссылку на видео для донатеров.

Во время трансляции ваши зрители смогут присылать донаты и писать сообщения, которые будут отображаться с помощью виджетов. Все собранные деньги сразу попадут в ваш кошелек.