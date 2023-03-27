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Финтех-холдинг Батина и Дунаева ID Finance получил €30 млн на развитие внебанковского продукта Plazo

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Испанский финтех-холдинг Бориса Батина и Александра Дунаева ID Finance привлек €30 млн от британского Kingsway Capital. Деньги пойдут на развитие внебанковского продукта Plazo в Испании и Мексике. Об этом сообщил Борис Батин в Facebook.

Финтех-холдинг Батина и Дунаева ID Finance получил €30 млн на развитие внебанковского продукта Plazo

Сделка включает как первичное вливание капитала, так и выкуп акций у первых инвесторов компании. Вливание капитала структурировано как конвертируемый кредит с максимальной стоимостью €235 млн.

ID Finance создали Plazo в 2021 году. Приложение позволяет эмитировать электронную дебетовую карточку и оформить на нее овердрафт.

Разработчики также добавили CRM-систему для поддержки клиентов, реализовали техническую возможность привязывать карты к сервисам ApplePay и GooglePay. 

Фото на обложке: Соцсети ID Finance

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