Финтех-холдинг Батина и Дунаева ID Finance получил €30 млн на развитие внебанковского продукта Plazo

Испанский финтех-холдинг Бориса Батина и Александра Дунаева ID Finance привлек €30 млн от британского Kingsway Capital. Деньги пойдут на развитие внебанковского продукта Plazo в Испании и Мексике. Об этом сообщил Борис Батин в Facebook.
ID Finance создали Plazo в 2021 году. Приложение позволяет эмитировать электронную дебетовую карточку и оформить на нее овердрафт.
Разработчики также добавили CRM-систему для поддержки клиентов, реализовали техническую возможность привязывать карты к сервисам ApplePay и GooglePay.
Фото на обложке: Соцсети ID Finance
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Мультиоблачный сервис-менеджер emma Дмитрия Паненкова привлек $6 млн
- 2 Объем сделок в 2022 году — в 3,5 раза меньше, чем в 2021-м: венчурные итоги
- 3 7 неочевидных принципов оценки блокчейн-проектов
- 4 Кроссовер-фонд: риски и драйверы возврата
- 5 Почти как «Нетфликс». Что такое rolling funds и почему инвесторам стоит обратить на них внимание?
ВОЗМОЖНОСТИ
27 марта 2023
28 марта 2023
29 марта 2023