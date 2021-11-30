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В рунете выросло число пиратских онлайн-кинотеатров

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В октябре-ноябре выросло число пиратских и фейковых онлайн-кинотеатров в российском сегменте интернета. Подобные сайты появляются регулярно, на их увеличение повлиял локдаун и QR-коды для посещения кинотеатров в некоторых регионах.

В рунете выросло число пиратских онлайн-кинотеатров

«Пираты» имитируют «Кинопоиск», ivi, Okko, Megogo и даже Netflix, сообщили Infosecurity a Softline Company, сообщил «Коммерсантъ».

Сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач отметил, что 98% вновь зарегистрированных сайтов — как онлайн-кинотеатры с пиратскими фильмами, так и мошеннические ресурсы, имитирующие официальные онлайн-кинотеатры для кражи платежных и персональных данных.

 Руководитель блока специальных сервисов Infosecurity Сергей Трухачев говорит, что большая часть новых доменов, эксплуатирующих «Кинопоиск»,— пиратские ресурсы, среди которых есть и те, что нацелены на кражу данных.

В «Кинопоиске» знают о ситуации. «Это не влияет на трафик, но потенциально вводит в заблуждение пользователей и вредит бренду, поэтому мы периодически блокируем подобные сайты»,— сообщили там.

В Megogo отметили, что не сталкивались с подобными фейками. В Okko не наблюдают роста фейковых и пиратских сайтов, похожих на сервис. В пресс-службе Netflix в России и ivi отказались от комментариев.

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Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock

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