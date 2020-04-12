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Кинематография и стоматология вошли в список пострадавших от коронавируса отраслей
Новости
Ксения Самбулова
Правительство расширило перечень отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Кинематография и стоматология вошли в список пострадавших от коронавируса отраслейКсения Самбулова
В число пострадавших отраслей вошли кинематография и стоматологическая практика.
Кто еще входит в список:
- авиаперевозки;
- культура, организация досуга и развлечений;
- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
- туристические агентства и организации, предоставляющие туристические услуги;
- гостиничный бизнес;
- общественное питание;
- организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения;
- организаторы конференций и выставок;
- компании из сферы бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты).
Компании из пострадавших отраслей могут рассчитывать на льготы и другую поддержку в условиях эпидемии.
Фото: Alexbom / Shutterstock
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