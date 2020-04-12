Кинематография и стоматология вошли в список пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

В число пострадавших отраслей вошли кинематография и стоматологическая практика.

Кто еще входит в список:

авиаперевозки;

культура, организация досуга и развлечений;

физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

туристические агентства и организации, предоставляющие туристические услуги;

гостиничный бизнес;

общественное питание;

организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения;

организаторы конференций и выставок;

компании из сферы бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты).

Компании из пострадавших отраслей могут рассчитывать на льготы и другую поддержку в условиях эпидемии.