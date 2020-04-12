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Кинематография и стоматология вошли в список пострадавших от коронавируса отраслей

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Правительство расширило перечень отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. 

Кинематография и стоматология вошли в список пострадавших от коронавируса отраслей

В число пострадавших отраслей вошли кинематография и стоматологическая практика. 

Кто еще входит в список: 

  • авиаперевозки;
  • культура, организация досуга и развлечений;
  • физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
  • туристические агентства и организации, предоставляющие туристические услуги;
  • гостиничный бизнес;
  • общественное питание;
  • организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения;
  • организаторы конференций и выставок;
  • компании из сферы бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты).

Компании из пострадавших отраслей могут рассчитывать на льготы и другую поддержку в условиях эпидемии.

Фото: Alexbom / Shutterstock

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