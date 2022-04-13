Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Годовая выручка «Кинопоиска» выросла более чем в два раза

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», владельцем которого является «Яндекс», отчитался о росте годовой прибыли более чем в два раза. При этом чистый убыток по отношению к 2020 году также вырос – до 4,85 млрд рублей.

Годовая выручка «Кинопоиска» выросла более чем в два раза

Выручка «Кинопоиска» по итогам 2021 года составила 7,16 млрд рублей, следует из опубликованной бухгалтерской отчетности. Выручка выросла в 2,4 раза по отношению к 2020 году.

Онлайн-кинотеатр нарастил чистый убыток с 3,48 млрд рублей в 2020 году до 4,85 млрд в 2021-ом. Убыток от продаж составил 4,1 млрд рублей.

«Кинопоиск» занимает второе место среди российских онлайн-кинотеатров по объему выручки. Лидерство удерживает ivi с выручкой 11,8 млрд рублей, однако, также как и «Кинопоиск», он отработал 2021 год с чистым убытком в 2,1 млрд рублей. Третью позицию занимает принадлежащий «Сберу» Okko с выручкой 5,2 млрд рублей, но по чистому убытку в размере 9,3 млрд рублей он обошел «Кинопоиск» и ivi вместе взятые.

Общая выручка видеосервисов в России по итогам 20201 года выросла на 41% до 54,9 млрд рублей.

Фото на обложке: Merydolla / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 7 технологических трендов 2016 года
  2. 2 «Яндекс» открыл доступ к рекламе в «Картах», «Навигаторе» и «Метро» бизнесу любого размера
  3. 3 Как сделать сайт из постов в «Инстаграме» (пока не поздно)
  4. 4 МФТИ и «Яндекс» откроют в вузе факультет программной инженерии
  5. 5 «Яндекс», «Сириус» и университеты откроют образовательную программу по искусственному интеллекту
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

13 апреля 2022

Tender Hack

14 апреля 2022

Startup Tour 2022

14 апреля 2022

Программа ускоренного развития бизнеса «МСП: Акселератор инноваций»

Все ВОЗМОЖНОСТИ