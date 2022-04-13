Годовая выручка «Кинопоиска» выросла более чем в два раза

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», владельцем которого является «Яндекс», отчитался о росте годовой прибыли более чем в два раза. При этом чистый убыток по отношению к 2020 году также вырос – до 4,85 млрд рублей.
Выручка «Кинопоиска» по итогам 2021 года составила 7,16 млрд рублей, следует из опубликованной бухгалтерской отчетности. Выручка выросла в 2,4 раза по отношению к 2020 году.
Онлайн-кинотеатр нарастил чистый убыток с 3,48 млрд рублей в 2020 году до 4,85 млрд в 2021-ом. Убыток от продаж составил 4,1 млрд рублей.
«Кинопоиск» занимает второе место среди российских онлайн-кинотеатров по объему выручки. Лидерство удерживает ivi с выручкой 11,8 млрд рублей, однако, также как и «Кинопоиск», он отработал 2021 год с чистым убытком в 2,1 млрд рублей. Третью позицию занимает принадлежащий «Сберу» Okko с выручкой 5,2 млрд рублей, но по чистому убытку в размере 9,3 млрд рублей он обошел «Кинопоиск» и ivi вместе взятые.
Общая выручка видеосервисов в России по итогам 20201 года выросла на 41% до 54,9 млрд рублей.
Фото на обложке: Merydolla /
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