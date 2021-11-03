«Кинопоиск» изменил логотип и визуальный стиль

Интернет сервис о фильмах и сериалах «Кинопоиск» в преддверии своего 18-летия представил новый логотип и визуальный стиль, сообщила пресс-служба компании. В логотипе используется видоизмененная буква «К».

Поменялся шрифт, акцентные цвета и визуальные элементы. Новый стиль будут применять в постерах, заставках и трейлерах. Кроме того, сайт «Кинопоиска» избавился от приставки «HD», которая раньше обозначала онлайн-кинотеатр.

Помимо сайта, нововведения затронут тажке приложения для смартфонов и телевизоров. В компании подчеркнули, что это относится только к стилю: интерфейс останется привычным.

В компании отметили, что буква «К» в логотипе теперь «особенная» — в ней теперь много лучей.

«Потому что "Кинопоиск" создавался огромным количеством людей — всеми, кто 18 лет пополнял нашу энциклопедию фактами, кадрами и трейлерами, кто ставил оценки и делился своими впечатлениями о фильмах, кто писал новости, статьи и снимал видео, кто разрабатывал и поддерживал сайт и приложения, кто договаривался о покупке прав на фильмы и сериалы. Всеми, кто снимал кино, смотрел кино и любил кино. Именно это мы и хотели изобразить», — говорится в сообщении компании.

Новый стиль создавала дизайн-команда медиасервисов Яндекса совместно с несколькими агентствами. Разработкой бренд-платформы занимались DixonBaxi и Depot, разработкой логотипа и нового шрифта — Contrast Foundry, над визуальным воплощением айдентики работала Tuman Studio.

«Мы знаем, что вы, скорее всего, почувствовали, когда увидели этот логотип. Он кажется вам странным, он раздражает. Он необычный, "неправильный" и непривычный, и именно поэтому он нам нравится. Потому что он только наш. И его сложно не заметить», — отметили в компании.

В компании уверены, что новый логотип «поможет вам узнать "Кинопоиск", где бы вы с ним ни столкнулись».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: «Кинопоиск»