«Кинопоиск» изменил логотип и визуальный стиль

Интернет сервис о фильмах и сериалах «Кинопоиск» в преддверии своего 18-летия представил новый логотип и визуальный стиль, сообщила пресс-служба компании. В логотипе используется видоизмененная буква «К».
Поменялся шрифт, акцентные цвета и визуальные элементы. Новый стиль будут применять в постерах, заставках и трейлерах. Кроме того, сайт «Кинопоиска» избавился от приставки «HD», которая раньше обозначала онлайн-кинотеатр.
Помимо сайта, нововведения затронут тажке приложения для смартфонов и телевизоров. В компании подчеркнули, что это относится только к стилю: интерфейс останется привычным.
В компании отметили, что буква «К» в логотипе теперь «особенная» — в ней теперь много лучей.
«Потому что "Кинопоиск" создавался огромным количеством людей — всеми, кто 18 лет пополнял нашу энциклопедию фактами, кадрами и трейлерами, кто ставил оценки и делился своими впечатлениями о фильмах, кто писал новости, статьи и снимал видео, кто разрабатывал и поддерживал сайт и приложения, кто договаривался о покупке прав на фильмы и сериалы. Всеми, кто снимал кино, смотрел кино и любил кино. Именно это мы и хотели изобразить», — говорится в сообщении компании.
Новый стиль создавала дизайн-команда медиасервисов Яндекса совместно с несколькими агентствами. Разработкой бренд-платформы занимались DixonBaxi и Depot, разработкой логотипа и нового шрифта — Contrast Foundry, над визуальным воплощением айдентики работала Tuman Studio.
«Мы знаем, что вы, скорее всего, почувствовали, когда увидели этот логотип. Он кажется вам странным, он раздражает. Он необычный, "неправильный" и непривычный, и именно поэтому он нам нравится. Потому что он только наш. И его сложно не заметить», — отметили в компании.
В компании уверены, что новый логотип «поможет вам узнать "Кинопоиск", где бы вы с ним ни столкнулись».
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: «Кинопоиск»
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Сбер» создал нейросеть ruDALL-E, она генерирует картинки по описанию на русском языке
- 2 Графический дизайнер: кто это и чем занимается?
- 3 Будущее инженерии: что такое генеративный дизайн и как его использовать
- 4 Пользователи выбирают уникальность. Как выделиться с помощью визуального сторителлинга
- 5 Готовим аудиторию к ребрендингу: как избежать хейта?
ВОЗМОЖНОСТИ
03 ноября 2021
03 ноября 2021
03 ноября 2021