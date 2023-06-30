«Кинопоиск» станет соинвестором нового фильма Гая Ричи — СМИ

«Кинопоиск» станет соинвестором и дистрибьютором новой картины британского режиссера Гая Ричи. Об этом четыре источника рассказали изданию «Бюллетень кинопрокатчика». По их данным, стоимость вложений оценивается в $10 млн. В самом онлайн-кинотеатре от комментариев отказываются .

Будущая лента пока не получила названия. В ней будут задействованы Генри Кавилл, известный супергеройскими ролями в фильмах DC Studio, Джейк Джилленхол, который уже работал с Ричи, а также мексиканская актриса Эйса Гонсалес.

По данным источников издания, инвестиции «Кинопоиска» направят не только на производство картины, но и на права на рынках Восточной Европы. Работа над фильмом должна начаться уже летом, съемки будут проходить в Испании.

Согласно синопсису, фильм в фирменном стиле режиссера расскажет историю двух специалистов по экстренной эвакуации, которым нужно спасти высокопоставленную переговорщицу. Автором сценария и продюсером выступает Гай Ричи. Сопродюсерами станут Айвен Аткинсон и Джон Фридберг.

Как отмечает издание, имя гендиректора «Яндекс.Студии» и директора по контенту медиасервисов «Яндекса» (которая владеет онлайн-кинотеатром) Ольги Филипук уже не раз встречалось в титрах британского режиссера. Например, она указана как продюсер в драматическом боевике 2022 года «Переводчик».

Также в еще не выпущенном фильме «Министерство неджентльменской войны» Филипук выступает исполнительным продюсером.

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