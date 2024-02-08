На «Кинопоиске» появился формат для слабовидящих

В «Кинопосике» появился адаптированный для незрячих пользователей формат. Сервис добавил к наиболее популярным картинам и сериалам тифлокомментарии, рассказали в пресс-службе компании.
Теперь люди с ограниченными возможностями зрения могут воспользоваться всеми основными сценариями сервиса от воспроизведения видео и изучения информации о фильме до выбора из подборок на главной странице.
Так, на площадке теперь можно увеличить шрифт, сервис также скрыл декоративные графические элементы. Кроме того, платформа расшифровала текстом описание функций. Благодаря поддержке программ VoiceOver и TalkBack они зачитываются с экрана.
Ключевым аспектом адаптации сервиса для слабовидящих стало добавление тифлокомментариев. Они доступны при просмотре наиболее популярных фильмов, а также в проектах «Кинопоиска».
Тифлокомментарии добавили более чем в 60 полнометражных картин и сериалов на площадке.
Это наиболее известные ленты «Мосфильма», детские мультфильмы, самые популярные фильмы на платформе и такие проекты компании, как «Цикады», «Кибердеревня» и «Иные».
Пока новый формат доступен в веб-версии и в Android-приложении, в будущем появится поддержка на iOS.
Фото на обложке: jurgenfr /
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