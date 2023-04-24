«Кинопоиск» удвоил выручку в 2022 году

Выручка «Кинопоиска» по итогам 2022 году удвоилась и составила 15,2 млрд рублей. Сервису также удалось сократить чистый убыток на 20% – до 3,8 млрд рублей. Среди онлайн-кинотеатров в прошлом году «Кинопоиск» получил наибольшую выручку, но закончить год с прибылью удалось только «Амедиатеке».

«Кинопоиск» по итогам 2022 года получил наибольшую выручку среди российских онлайн-кинотеатров – год к году она выросла в два раза и составила 15,2 млрд рублей. Чистый убыток «Кинопоиска» составил 3,8 млрд рублей, что на 20% меньше, чем в 2021 году.

Выручка ivi в 2022 году выросла на 7,7% до 12,7 млрд рублей. Компания закончила год с чистым убытком в 693,7 млн рублей. Сервис Start отработал прошлый год с выручкой 4,4 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в позапрошлом году. Чистый убыток Start составил 133,8 млн рублей, что более, чем в три раза меньше, чем в 2021 году.

Единственным онлайн-кинотеатром, который закончил 2022 год с прибылью, стал «Амедиатека». Чистая прибыль ООО «А Сериал» выросла на 37,1% и достигла 970,7 млн рублей при выручке в 4,78 млрд рублей (+39,4% год к году).

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