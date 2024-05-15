Кинотеатры после апрельских убытков вернулись к пиратскому показу голливудских премьер

Период отказа российских киносетей от так называемого предсеаонского обслуживания подошел к концу. Целью было поддержать в прокате картины отечественного производства. По данным сетей, задумка не удалась: сборы фильма «Сто лет тому вперед» оказались ниже ожиданий, а некоторые сети зафиксировали убытки.

По данным РБК, сети возобновили практику показа премьер покинувших российский рынок голливудских студий. Сейчас предсеансное обслуживание вернулось по крайней мере в семь столичных кинотеатров, а также в сети Петербурга, Нижнего Новгорода, Хабаровска Перми и других городов.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предложила поддержать картины отечественного производства и отказаться на три недели от пиратского показа зарубежных фильмов. А в конце апреля Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение новой картине Гая Ричи.

Затем крупные кинопрокатчики — «Централ Партнершип», «Карро Прокат» и «Атмосфера кино» — пригрозили сетям, что закроют доступ к показу легальных российских фильмов, если те не уберут из афиш зарубежные премьеры.

В результате, фильм «Сто лет тому вперед», на который делали ставку при реализации данной инициативы, за три недели смог собрать лишь 1,2 млрд рублей при отсутствии зарубежных конкурентов. При этом «Чебурашка» ранее собрала 2 млрд рублей за первые пять дней проката при том, что киносети тогда не отказывались от иностранных новинок.

Как писало ранее издание CinemaPlex, кинотеатры ожидали сборов на уровне 2,5–3 млрд рублей.

В начале мая представители сетей рассказали профильному изданию «Бюллетень кинопрокатчика», что зрительский интерес к фильму «Сто лет вперед» оказался настолько скромным, что крупные сети использовали майские праздники для реконструкций и генеральных уборок.

Руководитель сети «Люмен», член совета АВК Павел Поникаровский, сообщил РБК, что в апреле компания впервые за последние месяцы отразила убыток. В мае на текущий момент тоже пока отрицательных график показателей.

«В марте, когда не было никакой "акции", кинотеатры заработали на российском контенте 4,2 млрд рублей. И только 2,3 млрд рублей — в апреле, когда была сделана ставка на мощную премьеру «Сто лет тому вперед». За первые 12 дней мая при большом количестве выходных и отсутствии альтернативного контента сборы весьма грустные — 1,1 млрд рублей», — поделился статистикой Поникаровский.

Однако министр культуры РФ Ольга Любимова обнаружила в результатах кинотеатров другие тенденции. По ее словам, с начала года седьмой российский фильм собрал в прокате 1 млрд рублей. Министр считает эту отметку показателем того, «какое количество молодых ребят с удовольствием на праздниках сходили и посмотрели наши картины».

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