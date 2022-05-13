МТС запустит телеканал «Kion Хит» с оригинальными сериалами

«МТС Медиа» запустит телеканал «Kion Хит» с оригинальными, российскими и зарубежными фильмами и сериалами. Вещание будет круглосуточным.
Он будет транслировать премьерные серии оригинальных проектов Kion Originals: «Обоюдное согласие», «Клиника счастья», «Бег улиток» и другие, пишет Forbes.
Компания планирует привлечь зрителей традиционного ТВ к оригинальным сериалам и фильмам своего проекта. Пользователи смогут продолжить просмотр понравившегося сериала с помощью QR-кода, который ведет в приложение онлайн-кинотеатра. Таким образом зрители смогут получать новый контент, а Kion расширит аудиторию.
Телеканал будет доступен всем клиентам телесистемы МТС на кнопке 30 в рамках базового пакета.
Фото на обложке: VasiliyBudarin /
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