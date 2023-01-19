Власти поручили регионам открыть киоски российских производителей у торговых центров

Российским регионам рекомендовали организовать у торгово-развлекательных центров и крупных магазинов работу киосков для продажи товаров российских производителей. Соответствующая рекомендация за подписью главы Минпромторга Дениса Мантурова была разослана 11 января, сообщает РБК.

В самом ведомстве изданию пояснили, что документ носит рекомендательный характер. При этом в нем указано, что к 1 июля 2023 года местные власти должны представить Минпромторгу отчет с фотографиями нестационарных торговых точек, которые разместили в указанных местах.

В документе предлагается обеспечить условия для реализации товаров российским производителям сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Речь идет о фермерских товарах, текстиле, а также обуви и одежде. Интенсивный трафик у ТЦ стимулирует продвижение продукции малого и среднего бизнеса, рассчитывают власти. Предоставлять места для продаж предлагается бесплатно без проведения торгов.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов уточнил изданию, что в некоторых регионах компанию уже предупредили о полученных рекомендациях.

Некоторые представители бизнеса позитивно оценивают инициативу властей. Управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский отмечает, что при грамотной организации процесса ТЦ получат увеличение продаж.

Другие считают, что подобный шаг приведет к обесцениванию самих торговых центров. По словам гендиректора ТЦ «Ворошиловский» в Волгограде Надежды Васильевой, организовать управление такой торговлей будет сложно, а изобилие разнородных нестационарных объектов испортит внешний вид ТЦ.

«Понаставив киосков, обесценят ТЦ как объект. Это будет совершенно неэстетично и неуправляемо и, как следствие, снизит доходность, а для бюджета снизит поступление налогов. Страшно представить ТЦ с этими избушками у центрального входа», — отметила Васильева.

Власти Волгоградской области уже обратились к руководителям крупных сетевых магазинов и торгово-развлекательных центров, чтобы обеспечить такие места «на договорной основе». К проработке вопроса также приступили в Краснодарском крае, в Тульской и Нижегородских областях подтвердили получение рекомендации.

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